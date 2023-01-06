Вертеп-фест у Харкові: бійці НГУ заспівали колядку в розбитому храмі (відео)

Колядку “Нова радість стала” у межах Вертеп-фесту військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії заспівали у храмі Андрія Первозванного, який отримав пошкодження внаслідок авіаудару РФ.

Цьогоріч учасникам пропонують приєднатися до заходу онлайн та заспівати колядку 6 січня о 12:00, нагадали у Східному оперативно-територіальному об’єднанні Нацгвардії.

“Ми записали відео у храмі Андрія Первозванного, що розташовувався на території нашої військової частини. Внаслідок авіаційного удару історична будівля зазнала пошкоджень. У мирний час у цьому храмі ми співали колядки, святкуючи Різдво Христове. Сьогодні ми знову тут, аби нагадати: щасливі та вільні роки у нашій славній Україні ще попереду”, – зазначив начальник військового оркестру Володимир Столяров.

Відео – 5-га Слобожанська бригада Нацгвардії

Військовослужбовці бригади беруть участь в акції з 2017 року.