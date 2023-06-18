Оркестр НГУ зіграв “Стефанію” на руїнах розбомбленої казарми в Харкові (відео)

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії зіграв пісню “Стефанія” гурту Kalush Orcestra на руїнах казарми у Харкові, зруйнованої торік авіаударом росіян.

Пісня “Стефанія”, яка перемогла на Євробаченні-2022, стала одним із “саундтреків війни”, хоча в тексті ця тема зовсім не згадується, пишуть на Facebook-сторінці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.

Саме цю композицію вибрав оркестр, аби вшанувати всіх загиблих гвардійців.

“У ніч проти 5 березня 2022 року, о 2:32, російський літак скинув дві важкі авіаційні бомби та завдав подвійного ракетного удару по нашому військовому містечку. 12 військовослужбовців після тієї страшної ночі навічно лишились у списках частини. Попри втрати та руїни, які по собі лишив загарбник, наші побратими стійко боронили та боронять Харків, область та Луганшину”, – пишуть захисники.

Відео: 5-та Слобожанська бригада Нацгвардії