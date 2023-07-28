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Боєць із Харківщини повз 150 метрів із NLAW, щоб знищити ворожий танк

Суспільство 14:07   28.07.2023
Олена Нагорна
Боєць із Харківщини повз 150 метрів із NLAW, щоб знищити ворожий танк

У районі Серебрянського лісництва на Луганщині вранці 27 липня офіцер 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Віктор Хоменко знищив російський танк, який стріляв по позиції українських захисників.

О 4-й годині ранку ворожий танк почав обстрілювати позицію одного з підрозділів, пишуть у фейсбуці 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії.

“Віддавши наказ підлеглим на відкриття вогню по танку, Віктор Хоменко взяв протитанковий гранатомет NLAW та швидко рушив ходами сполучень до ворожої цілі. Оскільки умови в лісі не дозволяють вести вогонь з далекої відстані, офіцер виліз з окопу, проповз близько 150 метрів до танку та влучним пострілом знищив його”, – розповідають у бригаді.

Як уточнили у пресслужбі бригади, офіцер – мешканець Харківської області.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 14:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі Серебрянського лісництва на Луганщині вранці 27 липня офіцер 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії Віктор Хоменко знищив російський танк, який стріляв по позиції українських захисників.".