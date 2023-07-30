Live
  • Нд 30.07.2023
    • Харків
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.72
    • 🟢

Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)

Культура 15:30   30.07.2023
Олена Нагорна
Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, яка базується у Харкові, зіграв пісню “Розпрягайте, хлопці, коні”. Композицію нацгвардійці доповнили кліпом “Сватання на Слобожанщині”, знятим у стилістиці ретро-кіно.

Кліп – це спільна творчість військовослужбовців, волонтерів та чиновників обласної ради, пишуть у фейсбуці бригади.

“Існують дослідження, автори яких стверджують, що пісня виникла в часи махновщини 1917-1921 рр. Військо Нестора Махна в той складний і суворий  час воювало фактично проти усіх режимів і влад, які тоді намагалися встановити свій контроль на українській землі. Був у «батька» свій оркестр, який складався з двадцяти музикантів-євреїв. Саме вони вперше виконали нову пісню, що стала улюбленою не лише серед вояків, а й всього населення України. Дехто називає «Розпрягайте, хлопці, коні» похідним маршем махновців”, — пишуть нацгвардійці.

За сюжетом пісні хлопцю, який захотів приєднатися до запорожців, його дівчина відмовила, бо дочекатися коханого з далеких походів не така проста справа. У кліпі бригади – дещо інший сенс та щасливий кінець.

Читайте також: Боєць із Харківщини повз 150 метрів із NLAW, щоб знищити ворожий танк

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
Заради офлайну: укриття з нуля по 42 млн грн будуватимуть під Харковом (сюжет)
29.07.2023, 09:00
Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)
Терехов доповів Зеленському, наскільки Харків готовий до зими (відео)
30.07.2023, 16:21
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою
У метро Харкова затримали чоловіка з гранатою
30.07.2023, 07:41
Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)
Атака дронів на Москву: що в пошкодженій будівлі та що кажуть у ЗСУ (відео)
30.07.2023, 13:52
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
Робота в Харкові: оприлюднені вакансії регіону із зарплатою до 26 тис. грн
22.06.2023, 10:30
13 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ
13 населених пунктів Харківщини потрапили під вогонь армії рф – Генштаб ЗСУ
30.04.2023, 18:51

Новини за темою:

15:30
Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)
13:40
Армія РФ вдарила по Вовчанську на Харківщині: поранено 84-річного чоловіка
12:45
Дітей з Куп’янщини відправили до Польщі: там на них чекає аквапарк (фото)
11:50
Понад сотню закладок “солей” хотіли зробити в Харкові: завадили копи (фото)
11:05
Чотири дрони-камікадзе вдарили по прикордонному селу на Харківщині

  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 15:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, яка базується у Харкові, зіграв пісню “Розпрягайте, хлопці, коні”. Композицію нацгвардійці доповнили кліпом “Сватання на Слобожанщині”, знятим у стилістиці ретро-кіно. ".