Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)
Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, яка базується у Харкові, зіграв пісню “Розпрягайте, хлопці, коні”. Композицію нацгвардійці доповнили кліпом “Сватання на Слобожанщині”, знятим у стилістиці ретро-кіно.
Кліп – це спільна творчість військовослужбовців, волонтерів та чиновників обласної ради, пишуть у фейсбуці бригади.
“Існують дослідження, автори яких стверджують, що пісня виникла в часи махновщини 1917-1921 рр. Військо Нестора Махна в той складний і суворий час воювало фактично проти усіх режимів і влад, які тоді намагалися встановити свій контроль на українській землі. Був у «батька» свій оркестр, який складався з двадцяти музикантів-євреїв. Саме вони вперше виконали нову пісню, що стала улюбленою не лише серед вояків, а й всього населення України. Дехто називає «Розпрягайте, хлопці, коні» похідним маршем махновців”, — пишуть нацгвардійці.
За сюжетом пісні хлопцю, який захотів приєднатися до запорожців, його дівчина відмовила, бо дочекатися коханого з далеких походів не така проста справа. У кліпі бригади – дещо інший сенс та щасливий кінець.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Липня 2023 в 15:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, яка базується у Харкові, зіграв пісню “Розпрягайте, хлопці, коні”. Композицію нацгвардійці доповнили кліпом “Сватання на Слобожанщині”, знятим у стилістиці ретро-кіно. ".