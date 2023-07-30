Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)

Військовий оркестр 5-ї Слобожанської бригади Нацгвардії, яка базується у Харкові, зіграв пісню “Розпрягайте, хлопці, коні”. Композицію нацгвардійці доповнили кліпом “Сватання на Слобожанщині”, знятим у стилістиці ретро-кіно.

Кліп – це спільна творчість військовослужбовців, волонтерів та чиновників обласної ради, пишуть у фейсбуці бригади.

“Існують дослідження, автори яких стверджують, що пісня виникла в часи махновщини 1917-1921 рр. Військо Нестора Махна в той складний і суворий час воювало фактично проти усіх режимів і влад, які тоді намагалися встановити свій контроль на українській землі. Був у «батька» свій оркестр, який складався з двадцяти музикантів-євреїв. Саме вони вперше виконали нову пісню, що стала улюбленою не лише серед вояків, а й всього населення України. Дехто називає «Розпрягайте, хлопці, коні» похідним маршем махновців”, — пишуть нацгвардійці.

За сюжетом пісні хлопцю, який захотів приєднатися до запорожців, його дівчина відмовила, бо дочекатися коханого з далеких походів не така проста справа. У кліпі бригади – дещо інший сенс та щасливий кінець.