«Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян

У Харкові представили нову пісню та кліп «Мантра» на вірші Олега Каданова.

Про це повідомив автор на своїй сторінці у Facebook.

«Ось вам трек, написаний нещодавно – простий і злий, зовсім не схожий на те, що я зазвичай роблю сам, і тим паче – на те, що робимо ми вдвох із Kononov Stas! Тому назва цьому проектові – Sargazmmm, а трек зветься “Мантра”!» – повідомив Каданов.

Мотив пісні простий, він досить легко запам’ятовується, і дійсно нагадує прадавні замовляння. А завдяки словам, які знайдуть відгук у душі кожного українця чи українки, пісня може повторити успіх минулорічного хіту Енджі Крейда ВРАЖЕ (Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже). Але, як автор і підкреслив раніше, у пісні “Мантра” енергетика жорсткіша.

Гори -гори

воріженьку

гори-гори

догорай

в бетеері

в танку

чи в гелікоптері

обирай

попіл полем

покотиться

у болоті

загубиться

ні імені

ні племені

ні пам’яті

не лишиться