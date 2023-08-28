Live
  • Вт 29.08.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.51
    • 🟢

«Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян

Культура 23:36   28.08.2023
Оксана Якушко
«Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян

У Харкові представили нову пісню та кліп «Мантра» на вірші Олега Каданова.

Про це повідомив автор на своїй сторінці у Facebook.

«Ось вам трек, написаний нещодавно – простий і злий, зовсім не схожий на те, що я зазвичай роблю сам, і тим паче – на те, що робимо ми вдвох із Kononov Stas! Тому назва цьому проектові – Sargazmmm, а трек зветься “Мантра”!» – повідомив Каданов.

Мотив пісні простий, він досить легко запам’ятовується, і дійсно нагадує прадавні замовляння. А завдяки словам, які знайдуть відгук у душі кожного українця чи українки, пісня може повторити успіх минулорічного хіту Енджі Крейда ВРАЖЕ (Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже). Але, як автор і підкреслив раніше, у пісні “Мантра” енергетика жорсткіша.

Гори -гори

воріженьку

гори-гори

догорай

в бетеері

в танку

чи в гелікоптері

обирай

попіл полем

покотиться

у болоті

загубиться

ні імені

ні племені

ні пам’яті

не лишиться

Читайте також: Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян
«Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян
28.08.2023, 23:36
«Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського
«Особливі» стосунки Ватикана з Москвою, або Чого чекати від Папи Римського
13.05.2023, 20:31
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
28.08.2023, 19:57
Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині
Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині
28.08.2023, 20:39
715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов
715 людей вивезли з-під обстрілів з Куп’янського району Харківщини – Синєгубов
28.08.2023, 18:45
Папа римський видав промову про «велич росії» в дусі пропагандистів Кремля
Папа римський видав промову про «велич росії» в дусі пропагандистів Кремля
28.08.2023, 22:08

Новини за темою:

20:39
Техніку рф за $25 млн знищили бійці 92-ї бригади із Харкова на Луганщині
19:57
Терехов показав, як у метро Харкова готують класи для навчання дітей (відео)
18:03
Загиблому розвіднику з «Kraken» встановили пам’ятну дошку в ліцеї Харкова
14:38
Ліжка «на замку» та низка порушень: Олексіївську колонію перевірили у Харкові
12:44
Привести до ладу укриття в харківському ліцеї вимагають через суд

  • Категорії: Культура, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: ««Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 23:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові представили нову пісню та кліп «Мантра» на вірші Олега Каданова.".