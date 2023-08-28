«Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян
У Харкові представили нову пісню та кліп «Мантра» на вірші Олега Каданова.
Про це повідомив автор на своїй сторінці у Facebook.
«Ось вам трек, написаний нещодавно – простий і злий, зовсім не схожий на те, що я зазвичай роблю сам, і тим паче – на те, що робимо ми вдвох із Kononov Stas! Тому назва цьому проектові – Sargazmmm, а трек зветься “Мантра”!» – повідомив Каданов.
Мотив пісні простий, він досить легко запам’ятовується, і дійсно нагадує прадавні замовляння. А завдяки словам, які знайдуть відгук у душі кожного українця чи українки, пісня може повторити успіх минулорічного хіту Енджі Крейда ВРАЖЕ (Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже). Але, як автор і підкреслив раніше, у пісні “Мантра” енергетика жорсткіша.
Гори -гори
воріженьку
гори-гори
догорай
в бетеері
в танку
чи в гелікоптері
обирай
попіл полем
покотиться
у болоті
загубиться
ні імені
ні племені
ні пам’яті
не лишиться
Читайте також: Сватання на Слобожанщині: харківські нацгвардійці випустили кліп (відео)
Новини за темою:
Ви читали новину: ««Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян»; з категорії Культура на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2023 в 23:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові представили нову пісню та кліп «Мантра» на вірші Олега Каданова.".