Кліп «Рогань» про дітей воєнного Харкова випустив гурт Жадан і Собаки (відео)

Харківська панк-команда «Жадан і Собаки» презентувала нову пісню «Рогань» про воєнний Харків, дітей фронтового міста та боротьбу добра зі злом.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Відео на пісню зняв молодий український режисер Антоніо Лукіч, автор стрічок «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург».

Цей кліп – невеличкий бойовик про харківських підлітків, яких вже загартувала війна. У хлопця, який підробляє кур’єром піци, місцевий гопник поцупив велосипед. Але хлопець не скиглить, а збирає власну команду друзів. Він купує сигнальну шашку в ультрасів «Металіст», призначає зустріч злодію і гуртом відвойовує свій велосипед, попутно наказавши злодія.

Знімали кліп на Салтіці і на Північній Салтівці – режисер вибрав найбільш зруйнований мікрорайон для фону боротьби юних харків’ян із розбишакою.

Власне Сергій Жадан також виконує невеличку, але дуже іронічну роль у кліпі – роль перукаря у салоні краси «Барбі». І фото Жадана прикрашає рожеву дошку пошани.

«Наші квартали не місце для погані», Твориться добро міцними кулаками» звучить у композиції «Рогань».