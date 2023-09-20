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Кліп «Рогань» про дітей воєнного Харкова випустив гурт Жадан і Собаки (відео)

Культура 14:09   20.09.2023
Оксана Якушко
Кліп «Рогань» про дітей воєнного Харкова випустив гурт Жадан і Собаки (відео)

Харківська панк-команда «Жадан і Собаки» презентувала нову пісню «Рогань» про воєнний Харків, дітей фронтового міста та боротьбу добра зі злом.

Про це вони повідомили на своїй сторінці у Facebook.

Відео на пісню зняв молодий український режисер Антоніо Лукіч, автор стрічок «Мої думки тихі» та «Люксембург, Люксембург».

Цей кліп – невеличкий бойовик про харківських підлітків, яких вже загартувала війна. У хлопця, який підробляє кур’єром піци, місцевий гопник поцупив велосипед. Але хлопець не скиглить, а збирає власну команду друзів. Він купує сигнальну шашку в ультрасів «Металіст», призначає зустріч злодію і гуртом відвойовує свій велосипед, попутно наказавши злодія.

Знімали кліп на Салтіці і на Північній Салтівці – режисер вибрав найбільш зруйнований мікрорайон для фону боротьби юних харків’ян із розбишакою.

Власне Сергій Жадан також виконує невеличку, але дуже іронічну роль у кліпі – роль перукаря у салоні краси «Барбі». І фото Жадана прикрашає рожеву дошку пошани.

«Наші квартали не місце для погані», Твориться добро міцними кулаками» звучить у композиції «Рогань».

Читайте також: «Гори-гори, воріженьку». У Харкові презентували пісню про знищення росіян

Автор: Оксана Якушко
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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська панк-команда «Жадан і Собаки» презентувала нову пісню «Рогань» про воєнний Харків, дітей фронтового міста та боротьбу добра зі злом.".