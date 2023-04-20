«Так будет с каждым»: бойцы ТрО Харькова уничтожили снайпера РФ (видео)

Харьковские минометчики 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеского снайпера в районе Бахмута.

Видео работы минометчиков опубликовал 247-й Отдельный батальон ТрО Харькова. Бойцы отметили, что работу харьковских минометчиков корректировал дрон.

«И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на нашу украинскую землю! Работаем дальше», – подписали защитники.