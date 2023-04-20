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«Так будет с каждым»: бойцы ТрО Харькова уничтожили снайпера РФ (видео)

Общество 12:57   20.04.2023
Виктория Яковенко
«Так будет с каждым»: бойцы ТрО Харькова уничтожили снайпера РФ (видео)

Харьковские минометчики 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеского снайпера в районе Бахмута.

Видео работы минометчиков опубликовал 247-й Отдельный батальон ТрО Харькова. Бойцы отметили, что работу харьковских минометчиков корректировал дрон.

«И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на нашу украинскую землю! Работаем дальше», – подписали защитники.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 12:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские минометчики 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеского снайпера в районе Бахмута.".