«Так будет с каждым»: бойцы ТрО Харькова уничтожили снайпера РФ (видео)
Харьковские минометчики 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеского снайпера в районе Бахмута.
Видео работы минометчиков опубликовал 247-й Отдельный батальон ТрО Харькова. Бойцы отметили, что работу харьковских минометчиков корректировал дрон.
«И так будет с каждым оккупантом, пришедшим на нашу украинскую землю! Работаем дальше», – подписали защитники.
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2023 в 12:57;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские минометчики 247-го отдельного батальона 127-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ уничтожили вражеского снайпера в районе Бахмута.".