В Харькове провели в последний путь теробороновца, погибшего под Бахмутом

На Аллее славы харьковского городского кладбища № 18 похоронили Александра Ходарева, младшего сержанта, техника минометной батареи 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, погибшего 20 апреля в окрестностях Бахмута.

Александр Ходарев родился в Харькове, но всю жизнь прожил в Безруках, сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он рассказал, что Александр вступил в ряды ВСУ в марте прошлого года.

«Летом, уже находясь на военной службе, Александр женился на волонтерке Дергачевского гуманитарного штаба Елене, добросердечной и искренней женщине. Кроме жены у погибшего воина остались отец Виктор, сестра Светлана и бабушка Александра», — написал Задоренко.

Защитнику навсегда останется 31.