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В Харькове провели в последний путь теробороновца, погибшего под Бахмутом

Общество 20:54   25.04.2023
Елена Нагорная
В Харькове провели в последний путь теробороновца, погибшего под Бахмутом Фото: Вячеслав Задоренко

На Аллее славы харьковского городского кладбища № 18 похоронили Александра Ходарева, младшего сержанта, техника минометной батареи 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, погибшего 20 апреля в окрестностях Бахмута.

Александр Ходарев родился в Харькове, но всю жизнь прожил в Безруках, сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Он рассказал, что Александр вступил в ряды ВСУ в марте прошлого года.

«Летом, уже находясь на военной службе, Александр женился на волонтерке Дергачевского гуманитарного штаба Елене, добросердечной и искренней женщине. Кроме жены у погибшего воина остались отец Виктор, сестра Светлана и бабушка Александра», — написал Задоренко.

Защитнику навсегда останется 31.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 20:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Аллее славы харьковского городского кладбища № 18 похоронили Александра Ходарева, младшего сержанта, техника минометной батареи 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, погибшего 20 апреля в окрестностях Бахмута.".