В Харькове провели в последний путь теробороновца, погибшего под Бахмутом
Фото: Вячеслав Задоренко
На Аллее славы харьковского городского кладбища № 18 похоронили Александра Ходарева, младшего сержанта, техника минометной батареи 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, погибшего 20 апреля в окрестностях Бахмута.
Александр Ходарев родился в Харькове, но всю жизнь прожил в Безруках, сообщил глава Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Он рассказал, что Александр вступил в ряды ВСУ в марте прошлого года.
«Летом, уже находясь на военной службе, Александр женился на волонтерке Дергачевского гуманитарного штаба Елене, добросердечной и искренней женщине. Кроме жены у погибшего воина остались отец Виктор, сестра Светлана и бабушка Александра», — написал Задоренко.
Защитнику навсегда останется 31.
Читайте также: Харьковские теробороновцы отбили атаки врага в Бахмуте и взяли пленных (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове провели в последний путь теробороновца, погибшего под Бахмутом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2023 в 20:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Аллее славы харьковского городского кладбища № 18 похоронили Александра Ходарева, младшего сержанта, техника минометной батареи 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, погибшего 20 апреля в окрестностях Бахмута.".