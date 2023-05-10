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Под Бахмутом уничтожены 2 роты РФ, освободили территорию 2,6 на 3км — Билецкий

Происшествия 01:35   10.05.2023
Оксана Горун
Под Бахмутом уничтожены 2 роты РФ, освободили территорию 2,6 на 3км — Билецкий

Командир тактической группы «Азов» Андрей Билецкий заявил об успехе ВСУ под Бахмутом.

Видеообращение он опубликовал в своем telegram-канале.

«В результате активных штурмовых действий 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ разгромлены подразделения 72-й бригады РФ, фактически полностью уничтожены 6-я и 8-я роты данной бригады, разбита бригадная разведка, уничтожено значительное количество ББМ, захвачено значительное количество пленных. Так называемый «3-й штурмовой отряд ЧВК «Вагнера» понес большие потери», — сказал Билецкий.

Кроме того, по его информации, ВСУ освободили значительную часть территории.

«Наступательные действия велись в полосе шириной 3 км и глубиной 2,6 км, вся данная территория полностью освобождена от российских оккупационных сил», – заявил командир тактической группы «Азов».

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Информацию о разгроме и бегстве российской 72-й отдельной мотострелковой бригады подтвердили и на официальном канале 3-й отдельной штурмовой бригады.

«Официально. Сообщение Пригожина о бегстве 72-й отдельной мотострелковой бригады вс рф из-под Бахмута и «500 трупов» оставшихся там россиян соответствует действительности. Третья штурмовая бригада благодарит за огласку нашего успеха на фронте. Впрочем, добавим детали. За двое суток атакующих действий на Юго-Западных окраинах города, штурмовики 3 ОШБр в составе тактической группы «Азов» ликвидировали 64 оккупанта, еще 87 — на полпути к упомянутым ранее (ликвидация продолжается, данные уточняются). Среди них есть и «вагнеровцы». Также по состоянию на сегодняшний день имеем 5 пленных россиян. Отдельного внимания заслуживает уничтоженная российская техника. Это несколько складов с БК врага, минометы и не один БМП», — уточнили  детали в бригаде.

Официальной информации от Генштаба ВСУ по данному поводу нет.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 мая 2023 в 01:35;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир тактической группы «Азов» Андрей Билецкий заявил об успехе ВСУ под Бахмутом".