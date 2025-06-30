Ситуация на севере области: враг заявил об успехах, в ISW это опровергают
О том, где шли бои в Харьковской области и каковы их результаты, сообщили утром 30 июня в Институте изучения войны (ISW).
Недавно российский блогер утверждал, что ВС РФ смогли продвинуться на западе от Волчанска. Тем временем аналитики подтверждений этому не нашли.
«29 июня российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. 28 и 29 июня российские войска атаковали севернее Купянска близ Строевки и Голубовки и в направлении Кутьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного», – сообщили в ISW.
Также бои шли и на Боровском направлении. Россияне пытались наступать около Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки и Твердохлебово. Однако изменить ситуацию на этой линии фронта оккупантам не удалось.
Читайте также: Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
Новости по теме:
- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, аналитики, бои, институт изучения войны, фронт;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ситуация на севере области: враг заявил об успехах, в ISW это опровергают»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 07:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области и каковы их результаты, сообщили утром 30 июня в Институте изучения войны (ISW).".