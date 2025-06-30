Ситуация на севере области: враг заявил об успехах, в ISW это опровергают

О том, где шли бои в Харьковской области и каковы их результаты, сообщили утром 30 июня в Институте изучения войны (ISW).

Недавно российский блогер утверждал, что ВС РФ смогли продвинуться на западе от Волчанска. Тем временем аналитики подтверждений этому не нашли.

«29 июня российские войска продолжили наступление на Купянском направлении, но не продвинулись вперед. 28 и 29 июня российские войска атаковали севернее Купянска близ Строевки и Голубовки и в направлении Кутьковки; восточнее Купянска вблизи Петропавловки; и к юго-востоку от Купянска вблизи Степовой Новоселовки и в направлении Песчаного», – сообщили в ISW.

Также бои шли и на Боровском направлении. Россияне пытались наступать около Зеленого Гая, Копанок, Надежды, Грековки и Твердохлебово. Однако изменить ситуацию на этой линии фронта оккупантам не удалось.