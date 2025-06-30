Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было

Взрывы прозвучали около 01:10.

Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что звуки доносятся из области.

«Взрывы, которые слышны в Харькове, раздались за пределами города», – написал городской голова.

Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что враг бьет беспилотниками и призвал жителей оставаться в укрытиях.

«Угроза ударных БпЛА для города сохраняется», – отметил начальник ХОВА.

Вскоре стали известны и последствия обстрела:

▪️ с. Песочин, Харьковский район. В результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.

▪️ с. Куротное, Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.

▪️ м. Дергачи, Харьковский район. В результате «прилета» вражеского БпЛА повреждено здание с последующим возгоранием.

Также Синегубов проинформировал, что в результате удара по Песочину ранения получили четверо людей.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – добавил Синегубов.