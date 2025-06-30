Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было
Взрывы прозвучали около 01:10.
Вскоре мэр Игорь Терехов сообщил, что звуки доносятся из области.
«Взрывы, которые слышны в Харькове, раздались за пределами города», – написал городской голова.
Вскоре начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что враг бьет беспилотниками и призвал жителей оставаться в укрытиях.
«Угроза ударных БпЛА для города сохраняется», – отметил начальник ХОВА.
Вскоре стали известны и последствия обстрела:
▪️ с. Песочин, Харьковский район. В результате попадания вражеского беспилотника повреждено здание СТО с последующим возгоранием.
▪️ с. Куротное, Чугуевский район. В результате обстрела повреждено гражданское здание. Вспыхнул пожар.
▪️ м. Дергачи, Харьковский район. В результате «прилета» вражеского БпЛА повреждено здание с последующим возгоранием.
Также Синегубов проинформировал, что в результате удара по Песочину ранения получили четверо людей.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – добавил Синегубов.
Читайте также: БпЛА «Молния-2» нашел у себя на огороде мужчина в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: БПЛА, взрывы, обстрел, прилет, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ночью харьковчане слышали взрывы – что это было»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 июня 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрывы прозвучали около 01:10.".