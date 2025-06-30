Ситуація на півночі області: ворог заявив про успіхи, в ISW це спростовують

Про те, де точилися бої в Харківській області та які результати, повідомили вранці 30 червня в Інституті вивчення війни (ISW).

Нещодавно російський блогер стверджував, що ЗС РФ змогли просунутися на захід від Вовчанська. Тим часом аналітики підтверджень цьому не знайшли.

“29 червня російські війська продовжили наступ на Куп’янському напрямку, але не просунулися вперед. 28 та 29 червня російські війська атакували на північ від Куп’янська поблизу Строївки та Голубівки та у напрямку Кутьківки; на схід від Куп’янська поблизу Петропавлівки; та на південний схід від Куп’янська поблизу Степової Новоселівки та у напрямку Піщаного”, – повідомили в ISW.

Також бої точилися і на Борівському напрямку. Росіяни намагалися наступати біля Зеленого Гаю, Копанок, Надії, Греківки та Твердохлібового. Однак змінити ситуацію на цій лінії фронту окупантам не вдалося.