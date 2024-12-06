На Харьковщине на Николая поздравили детей погибших бойцов ГСЧС, ГПСУ и НПУ
6 декабря, в День Святого Николая, спасатели, пограничники и полицейские Харьковщины поздравили детей погибших побратимов.
«Даже во время войны есть место чуду. Каждый ребенок ждет, когда Святой Чудотворец Николай и его помощники принесут подарки», – написали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
По данным ГСЧС, с начала полномасштабного вторжения погибли восемь спасателей Харьковщины при исполнении своих обязанностей.
«Поздравили детей Артема Костыри, Владимира Матюшенко, Михаила Пискуна, Александра Подольского, Сергея Заднепровского, Юрия Клименко и вручили им подарки», — добавили в ГСЧС.
По случаю праздника пограничники Харьковского отряда также посетили семьи погибших побратимов, а также тех, кто находится в плену.
«Привезли гостинцы, искренние слова поддержки и благодарности, подчеркивая, что память о Героях жива, а их семьи всегда могут рассчитывать на заботу пограничного сообщества», — отметили в ГПСУ.
Видео: ГПСУ
С Днем Святого Николая также поздравили детей погибшего капитана полиции Сергея Филоненко, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Полицейские отметили, что их отец настоящий герой, ведь он отдал свою жизнь, защищая закон и правопорядок, защищая родную землю от врага, и остается образцом мужества и патриотизма», — рассказали правоохранители.
В полиции напомнили, что 7 марта, увидев колонну вражеской техники на подступах к Золочеву, правоохранители и украинские воины приняли бой против оккупантов. Сергей Филоненко попал по танку из гранатомета, а сам получил тяжелые осколочные ранения при помощи другому раненому бойцу. 24 августа 2023 года после многочисленных операций Филоненко умер.
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2024 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "6 декабря, в День Святого Николая, спасатели, пограничники и полицейские Харьковщины поздравили детей погибших побратимов.".