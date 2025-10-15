Жителі заборгували за тепло 150 млн грн: чи Лозова готова включати котельні

Друге за розмірами місто Харківської області, Лозова, напередодні старту опалювального сезону опинилося “у підвішеному стані” через борги тепловиків за газ. Як розвивається ситуація, повідомив мер Сергій Зеленський.

“Тепловики готові на 100%! Теплопостачальні підприємства Лозівської громади виконали всі планові роботи, щоб вчасно розпочати опалювальний сезон. Попри заарештовані рахунки, борги із зарплати й податків, знеструмлені котельні — наші фахівці зробили все, щоб система була повністю готова до подачі тепла“, — заявив Зеленський 15 жовтня.

Раніше саме 15 жовтня було датою, коли в Україні розпочався опалювальний сезон. Однак цього року далеко не всюди почали топити. 10 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що першими “зігріють” об’єкти соцсфери, а щодо підключення побутових споживачів орієнтуються на 1 листопада. Утім, у повідомленні мера Лозової немає жодних орієнтовних дат підключення опалення. Він наголосив: є питання, на які місцеві комунальники вплинути не можуть.

“Саме від цих ризиків залежить, коли в лікарнях, школах і домівках лозівчан стане тепло. Через невиплачену державну компенсацію різниці тарифів тепловики мають борги за розподіл газу та електроенергію. Поки їх не погасять — світло та газ не подадуть. Наразі заборгованість наших підприємств значно менша, ніж сума, яку держава винна їм — а це понад 234 млн грн. Компенсацію різниці тарифів гарантували тепловикам, щоб стримати вартість опалення в цей важкий для українців час. Протягом повномасштабної війни громада вже спрямувала більш як 160 млн грн на підтримку комунальних підприємств. Дякую платникам податків та депутатам міської ради за розуміння й підтримку. Однак самотужки вибратися з цієї фінансової прірви — неможливо”, – заявив Зеленський.

Він також уточнив, що лозівським тепловикам заборгувала не лише держава, а й населення громади. Мова про чималу суму – 150 млн грн. Мер запевнив, що проблему теплопостачання Лозівської громади порушують “на всіх рівнях”.

Нагадаємо, Зеленський вже неодноразово заявляв про проблеми, які можуть виникнути у Лозовій на старті опалювального сезону. 25 вересня він наголошував, що підготовку до зими гальмує той факт, що котельні відключені, а рахунки комунального підприємства заарештовані. Ситуація з боргами у Лозовій в опалювальному сезоні 2024/2025 дійшла до того, що міський голова Сергій Зеленський писав заяву про звільнення. 15 серпня цього року виконавча служба наклала арешт на кошти лозівського КП “Тепловодосервіс” через заборгованість перед “Нафтогазом”. Коли це питання у Верховній Раді порушила голова підкомітету з питань енергетичної безпеки Вікторія Гриб віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба запевнив, що особисто контактує як із Сергієм Зеленським, так і з головою “Нафтогазу”. Кулеба заявив, що “Нафтогаз” не повинен блокувати рахунки підприємств ТКЕ, особливо на прифронтових територіях.