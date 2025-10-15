Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня

Трирічна дитина загинула від побоїв у Харкові; Ізюм і Лозова залишилися без світла; в очікуванні заморозків. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 жовтня.

<br />

11 БпЛА типу “Герань-2” атакували Харківщину протягом доби. Про наліт повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. В Ізюмі вночі лунали вибухи. Зранку начальник МВА Сергій Федченко повідомив, що пошкоджені нежитлові будівлі та адміністративне приміщення. Також внаслідок ударів місто частково залишилося без електрики. Зникло світло і в Лозівській громаді. Хоча про “прильоти” по її території не повідомляли. Мер Лозової Сергій Зеленський зранку інформував: серед знеструмлених об’єктів – підприємство “Лозоваводсервіс”, відповідно відключилося й водопостачання. Для його відновлення запустили альтернативні джерела живлення. Харківобленерго попередило про запровадження аварійних графіків відключень. Уже об одинадцятій їх скасували.

Міни розкидали російські ударні БпЛА, що атакували днями Чугуїв. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”. Там пояснили: спеціалісти не змогли одразу розпочати відновлювальні роботи на енергомережах, адже чекали на розмінування. Сьогодні пресслужба підприємства прозвітувала: наслідки обстрілу ліквідували, всі споживачі вже зі світлом. Зазначимо, що масований удар безпілотниками по Чугуєву був увечері 10 жовтня.

Трагедія сталася в Харкові. Смертельні травми вдома отримав трирічний хлопчик. “Швидку” до дитини із забоями та без свідомості викликала мачуха. Жінка стверджувала, що пасинок упав у ванній. Хлопчика забрали до лікарні, але він помер, не приходячи до тями. А медики дійшли висновку, що внаслідок падіння у ванній такі травми він отримати не міг.

Слідчі опитали свідків і з’ясували: в день трагедії сусіди чули з квартири крики та плач. Харківська обласна прокуратура повідомила: 40-річну мачуху підозрюють у тому, що вона завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Матір фігурантки підтвердила, що чула, як донька лаялася на дитину, використовуючи нецензурну лексику. А після того пролунало кілька сильних ударів. Рідна мати дитини померла торік, батько одружився повторно та довірив догляд за сином новій дружині. Сам практично цілодобово працював у реабілітаційному центрі. Наразі суд відправив підозрювану до СІЗО без права внести заставу.

На Харківщині прогнозують дві морозні ночі. Регіональний центр із гідрометеорології попередив, що по місту та області очікують заморозки до -3 градусів 16 та 17 жовтня. Це відповідає другому рівню небезпеки – помаранчевому. При цьому у вихідні прогнозують незначне потепління.

МГ “Об’єктив” також повідомляла сьогодні про наступне: