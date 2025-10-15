Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня
Трирічна дитина загинула від побоїв у Харкові; Ізюм і Лозова залишилися без світла; в очікуванні заморозків. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 жовтня.
Лозова та Ізюм частково залишилися без світла
11 БпЛА типу “Герань-2” атакували Харківщину протягом доби. Про наліт повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов. В Ізюмі вночі лунали вибухи. Зранку начальник МВА Сергій Федченко повідомив, що пошкоджені нежитлові будівлі та адміністративне приміщення. Також внаслідок ударів місто частково залишилося без електрики. Зникло світло і в Лозівській громаді. Хоча про “прильоти” по її території не повідомляли. Мер Лозової Сергій Зеленський зранку інформував: серед знеструмлених об’єктів – підприємство “Лозоваводсервіс”, відповідно відключилося й водопостачання. Для його відновлення запустили альтернативні джерела живлення. Харківобленерго попередило про запровадження аварійних графіків відключень. Уже об одинадцятій їх скасували.
Російські БпЛА в Чугуєві розкидали міни
Міни розкидали російські ударні БпЛА, що атакували днями Чугуїв. Про це повідомили в АТ “Харківобленерго”. Там пояснили: спеціалісти не змогли одразу розпочати відновлювальні роботи на енергомережах, адже чекали на розмінування. Сьогодні пресслужба підприємства прозвітувала: наслідки обстрілу ліквідували, всі споживачі вже зі світлом. Зазначимо, що масований удар безпілотниками по Чугуєву був увечері 10 жовтня.
Мачуху підозрюють у побитті трирічної дитини до смерті
Трагедія сталася в Харкові. Смертельні травми вдома отримав трирічний хлопчик. “Швидку” до дитини із забоями та без свідомості викликала мачуха. Жінка стверджувала, що пасинок упав у ванній. Хлопчика забрали до лікарні, але він помер, не приходячи до тями. А медики дійшли висновку, що внаслідок падіння у ванній такі травми він отримати не міг.
Слідчі опитали свідків і з’ясували: в день трагедії сусіди чули з квартири крики та плач. Харківська обласна прокуратура повідомила: 40-річну мачуху підозрюють у тому, що вона завдала хлопчику численних ударів руками та ногами по голові й обличчю. Матір фігурантки підтвердила, що чула, як донька лаялася на дитину, використовуючи нецензурну лексику. А після того пролунало кілька сильних ударів. Рідна мати дитини померла торік, батько одружився повторно та довірив догляд за сином новій дружині. Сам практично цілодобово працював у реабілітаційному центрі. Наразі суд відправив підозрювану до СІЗО без права внести заставу.
Дві морозні ночі очікують у Харкові та області
На Харківщині прогнозують дві морозні ночі. Регіональний центр із гідрометеорології попередив, що по місту та області очікують заморозки до -3 градусів 16 та 17 жовтня. Це відповідає другому рівню небезпеки – помаранчевому. При цьому у вихідні прогнозують незначне потепління.
МГ “Об’єктив” також повідомляла сьогодні про наступне:
Новини за темою:
- Категорії: Оригінально, Події, Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, аварийные отключения, АО "Харьковоблэнерго", БПЛА, вбивство, дитина, заморозки, итоги дня, Лозова, минирование, новини Харкова, прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Мачуху підозрюють у вбивстві в Харкові, мінування з БпЛА – підсумки 15 жовтня», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2025 в 23:01;