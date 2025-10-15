Live
Заморозки будуть на Харківщині: оголосили помаранчевий рівень небезпечності

Суспільство 13:36   15.10.2025
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харківській області 16 та 17 жовтня.

«Вночі по місту та області очікуються заморозки 0 – 3 градуси. IІ рівень небезпечності, помаранчевий», – йдеться у повідомленні.

Синоптикиня Наталка Діденко розповідає: у ці дні опадів в Україні не буде.

«Потужна масштабна антициклонічна смуга високого атмосферного тиску, що витягнулася від Ісландії через Велику Британію через Німеччину-Польщу до України блокуватиме доступ опадів. Саме тому Україна завтра опиниться без дощів і без снігу, звісно. Вологість чи хмарну погоду можуть лише організовувати тумани», – пише Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптики Регіонального центру з гідрометеорології прогнозували, що 14 – 15 жовтня у Харкові та області на поверхні ґрунту будуть заморозки 0 – 3 градуси.

Читайте також: Вночі заморозки, вдень дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 15 жовтня

