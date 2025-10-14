Вночі заморозки, вдень дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 15 жовтня

У середу, 15 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ.

У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 8 до 10 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 6 до 11 тепла.

Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 7-12 м/с.

«Завтра, 15 жовтня, по-перше, вже середина осені, а це означає, що до зими все одно ще далеко, аж півтора місяця. А по-друге, ще все (наприклад, потепління) може бути. А поки що завтра, в середу, в Україні переважатиме холодна погода», — підтверджує синоптикиня Наталка Діденко.