Вночі заморозки, вдень дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 15 жовтня
У середу, 15 жовтня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Уночі без істотних опадів, удень місцями невеликий короткочасний дощ.
У Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 8 до 10 тепла, інформують у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області температура повітря вночі становитиме від 1 до 6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки, вдень – від 6 до 11 тепла.
Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний – 7-12 м/с.
«Завтра, 15 жовтня, по-перше, вже середина осені, а це означає, що до зими все одно ще далеко, аж півтора місяця. А по-друге, ще все (наприклад, потепління) може бути. А поки що завтра, в середу, в Україні переважатиме холодна погода», — підтверджує синоптикиня Наталка Діденко.
Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2025 в 19:55