Ночью заморозки, днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября
В среду, 15 октября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днем — от 8 до 10 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.
По области температура воздуха ночью составит от 1 до 6 тепла, на поверхности почвы заморозки, днем — от 6 до 11 тепла.
Ночью и утром слабый туман. Ветер западный — 7 — 12 м/с.
«Завтра, 15 октября, во-первых, уже середина осени, а это значит, что до зимы все равно еще далеко, целых полтора месяца. А во-вторых, еще все (например, потепление) может быть. А пока завтра, в среду, в Украине будет преобладать холодная погода», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.
14 октября 2025 в 19:55