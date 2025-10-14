Ночью заморозки, днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября

В среду, 15 октября, в Харькове и области – облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью столбики термометров будут показывать от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки, днем — от 8 до 10 тепла, информируют в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит от 1 до 6 тепла, на поверхности почвы заморозки, днем — от 6 до 11 тепла.

Ночью и утром слабый туман. Ветер западный — 7 — 12 м/с.

«Завтра, 15 октября, во-первых, уже середина осени, а это значит, что до зимы все равно еще далеко, целых полтора месяца. А во-вторых, еще все (например, потепление) может быть. А пока завтра, в среду, в Украине будет преобладать холодная погода», — подтверждает синоптик Наталья Диденко.