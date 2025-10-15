Live
  • Ср 15.10.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.75
  • EUR 48.24

Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности

Общество 13:36   15.10.2025
Виктория Яковенко
Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 16 и 17 октября.

«Ночью по городу и области ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко рассказывает: в эти дни осадков в Украине не будет.

«Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков. Именно поэтому Украина завтра окажется без дождей и снега, конечно. Влажность или облачная погода могут только организовывать туманы», — пишет Диденко.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии прогнозировали, что 14-15 октября в Харькове и области на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градуса.

Читайте также: Ночью заморозки, днем дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 15 октября

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
Терехов перечислил, после чего нагреются батареи в квартирах харьковчан 📹
14.10.2025, 20:34
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
Новости Харькова — главное за 15 октября: проблемы со светом, погиб мальчик
15.10.2025, 14:20
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
«Определенный марафон»: уезжают ли люди из Харькова перед зимой, данные мэра
15.10.2025, 09:43
Сегодня 15 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 октября 2025: какой праздник и день в истории
15.10.2025, 06:00
В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха
В Харькове погиб трехлетний мальчик – подозревают, что его избила мачеха
15.10.2025, 10:15
Застройщик в Харькове заплатит в бюджет 6,3 млн грн: что произошло
Застройщик в Харькове заплатит в бюджет 6,3 млн грн: что произошло
15.10.2025, 14:50

Новости по теме:

13.10.2025
Заморозки на почве ночью. Прогноз погоды на 14 октября в Харькове и области
12.10.2025
Опасно следующие три дня: сильный ветер и заморозки ожидают на Харьковщине
26.09.2025
Ночью – заморозки. Прогноз погоды на 27 сентября в Харькове и области
25.09.2025
26 сентября — заморозки: прогноз погоды в Харькове и области
22.09.2025
Ракетный удар возле окружной Харькова, снесут дом — итоги 22 сентября (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 15 октября 2025 в 13:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 16 и 17 октября.".