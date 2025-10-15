Заморозки будут на Харьковщине: объявили оранжевый уровень опасности

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 16 и 17 октября.

«Ночью по городу и области ожидаются заморозки от 0 до 3 градусов. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко рассказывает: в эти дни осадков в Украине не будет.

«Мощная масштабная антициклоническая полоса высокого атмосферного давления, вытянувшаяся от Исландии через Великобританию через Германию-Польшу в Украину будет блокировать доступ осадков. Именно поэтому Украина завтра окажется без дождей и снега, конечно. Влажность или облачная погода могут только организовывать туманы», — пишет Диденко.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии прогнозировали, что 14-15 октября в Харькове и области на поверхности почвы будут заморозки 0-3 градуса.