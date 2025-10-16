Live
Четверо раненых на Харьковщине из-за ночной атаки РФ – ГСЧС (фото)

Происшествия 11:06   16.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утром 16 октября в облуправлении ГСЧС сообщили о последствиях ночного обстрела региона. 

«Четыре человека пострадали в результате комбинированного российского удара по объектам инфраструктуры
Спустя несколько часовой непрерывной комбинированной ракетно-дроновой атаки возникли пожары в Богодуховском, Изюмском и Лозовском районах области», – пишут спасатели.

Обстрел Харьковщины 16. 10

Сотрудники ГСЧС все еще пытаются ликвидировать последствия ударов.

Обстрел Харьковщины 16. 10

Напомним, 16 октября в Харькове, начиная с 5:30 утра слышали серию взрывов. Они раздались за пределами города. Воздушная тревога в Харькове  продолжалась всю ночь, начиная с 21:34. При этом под утро Воздушные силы ВСУ проинформировали о пусках РФ ракет. Однако в большей части, по сообщениям ВС ВСУ, под атакой оказалась Полтава и Полтавская область. Харьковские мониторинговые каналы информировали о целях в направлении Змиева, а также Люботина, Ольшан, Андреевки и Мерефы. Кроме того, в области был слышен звук пролета ракет. Утром Изюмская ГВА сообщала о серии взрывов в Изюме.

Позже начальник ХОВА Олег Синегубов рассказал что ночью регион оказался под комбинированным обстрелом россиян. Последний удар был в 7:30 несколькими ракетами, «Шахедами» по энергетическому объекту в Лозовском районе – более семи тысяч абонентов находится без электроснабжения. По области применены аварийные графики отключений в связи со стабилизацией общенациональной энергетической системы, в результате примерно около 50 тысяч абонентов аварийно без электроснабжения. Кроме того, ночью враг нанес удары по энергетической системе, по газонефтяной инфраструктуре – было 12 ракетных ударов, 56 «Шахедов».

Тем временем в АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что в Харьковской области начались аварийные отключения.

Читайте также: В Купянске идут противодиверсионные операции – Генштаб

Автор: Николь Костенко-Лагутина
