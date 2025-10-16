Live
Свет вернули после комбинированной атаки на Харьковщину, 400 человек без газа

Записано 15:33   16.10.2025
Виктория Яковенко
Свет вернули после комбинированной атаки на Харьковщину, 400 человек без газа Скриншот

Во время комбинированного обстрела Харьковщины, который начался с 23:00 и продолжился до утра, армия РФ применяла тактику двойных ударов. Об этом сообщил в эфире нацмарафона глава ХОВА Олег Синегубов.

«Когда на месте уже работали подразделения ГСЧС, все наши службы, чтобы ликвидировать последствия этих ударов. Они должны были спускаться неоднократно в укрытие. Последние удары враг нанес в 11:00 по Лозовскому району. Сначала в результате ударов по Лозовскому району было обесточено более 7 тысяч абонентов, наши службы запитали всех наших жителей. Однако, в 11 снова удар, снова повторное обесточивание. Можем сообщить, что энергоснабжение возобновлено полностью. Относительно газоснабжения – отключены 400 абонентов. Планируем в течение суток провести ремонтные работы и возобновить газоснабжение полностью на случай, если не будет повторных ударов. Потому что риск таких ударов сохраняется и сейчас», — отметил Синегубов.

Тем временем в Харьковском филиале «Газсети» проинформировали, что в результате аварийной ситуации временно приостановлено распределение газа жителям поселка Циркуны.

«Просим наших клиентов сохранять спокойствие и самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами на время проведения восстановительных работ», – обратились газовики.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Читайте также: Четверо раненых на Харьковщине из-за ночной атаки РФ – ГСЧС (фото)

Автор: Виктория Яковенко
