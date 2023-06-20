В школах Харькова готовятся к комбинированному обучению: ремонтируют укрытия
В Новобаварском районе готовят к офлайн-учебе школу, которую в прошлом году обстреляла армия РФ.
Как рассказала директор школы Ирина Лапко, в заведении полностью заменили поврежденные окна, двери, систему отопления, освещение и водоотведение, а также отремонтировали коридоры, стены и потолки в кабинетах. Сейчас там проводят капремонт подвального помещения. В частности, восстанавливают освещение и демонтируют перегородки для расширения комнат, сообщили в Харьковском городском совете.
По словам директора, там будут обустроены мини-кабинеты, чтобы после объявления воздушной тревоги ученики могли спускаться в подвал и продолжить обучение.
Кроме того, укрытие оборудуют душевой кабиной, санузлами и современной системой вентиляции, а также подключат интернет. В укрытии смогут находиться 700 человек.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 13:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Новобаварском районе готовят к офлайн-учебе школу, которую в прошлом году обстреляла армия РФ.".