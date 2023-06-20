В школах Харькова готовятся к комбинированному обучению: ремонтируют укрытия

В Новобаварском районе готовят к офлайн-учебе школу, которую в прошлом году обстреляла армия РФ.

Как рассказала директор школы Ирина Лапко, в заведении полностью заменили поврежденные окна, двери, систему отопления, освещение и водоотведение, а также отремонтировали коридоры, стены и потолки в кабинетах. Сейчас там проводят капремонт подвального помещения. В частности, восстанавливают освещение и демонтируют перегородки для расширения комнат, сообщили в Харьковском городском совете.

По словам директора, там будут обустроены мини-кабинеты, чтобы после объявления воздушной тревоги ученики могли спускаться в подвал и продолжить обучение.

Кроме того, укрытие оборудуют душевой кабиной, санузлами и современной системой вентиляции, а также подключат интернет. В укрытии смогут находиться 700 человек.