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В харьковских школах нет укрытий, что соответствуют нормам – Синегубов (видео)

Репортаж 14:07   12.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
В харьковских школах нет укрытий, что соответствуют нормам – Синегубов (видео)

В Харькове пока нет защитных сооружений в учебных заведениях, которые позволили бы перевести эти школы на офлайн-обучение.

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Нужно учитывать, что как минимум половина школ в самом городе Харьков разрушены в результате военных действий. Поэтому, задача городских властей разработать именно такие укрытия», — отметил Синегубов.

Он также рассказал, что в общей сложности Харьковской области нужно 525 укрытий, которые соответствовали бы всем нормам ГСН. По его словам, приведение одного укрытия в должное состояние будет обходиться 15 млн грн, а строительство «с нуля» — до 70 млн грн.

«У нас есть разные виды укрытий: самое простое укрытие, условно говоря, покрасить стены, привести в порядок санузлы, возможно, это и стоит 2 — 3 млн. Если мы говорим о противорадиационных укрытиях и том состоянии, в которых они находились у нас, или тех укрытиях, которые должны отвечать после завершения работ ГСН 2.2-5-97, то это от 15 миллионов будет одно укрытие. Есть типовые проекты Министерства инфраструктуры, Офиса президента. Они рассчитаны от 100 детей и дальше увеличивается до даже 1000. Такие укрытия новые будут стоить от 20 млн и до 70 миллионов, учитывая количество детей, на которое они там рассчитаны. Есть ли у нас другие варианты? Нет», – отметил Синегубов.

Читайте также: Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Репортаж, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове пока нет защитных сооружений в учебных заведениях, которые позволили бы перевести эти школы на офлайн-обучение.".