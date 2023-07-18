У школах Харкова проводять опитування про офлайн навчання

У батьківських чатах Харкова вчителі почали з’ясовувати, хто готовий навчатися офлайн, а також, де знаходяться діти: у Харкові, Україні чи за кордоном.

Про опитування, що стартували цього тижня, повідомляють батьки із різних районів Харкова.

“Шановні батьки! Прошу терміново надати інформацію, хто хоче вчитися офлайн (у школі за партами)”, – написала вчитель молодших класів у чаті однієї зі шкіл Салтівського району.

У школі нещодавно обладнали те, що в мерії називають “найпростішим укриттям”, тобто упорядкували підвал. Проте з 30 учнів класу вчитися за партами бажання за добу висловили лише троє. На запитання батьків про збереження онлайн формату вчителька відповіла: “Для вирішення цього питання, напевно, зараз і збирають дані”.

Формати опитувань у різних школах різняться. Десь запустили “голосування” у вайбері, в деяких школах, щоб не провокувати дискусію, вчителі пропонують повідомляти про своє рішення “в особисті”. Окрім опитувань про формат навчання, у батьків з’ясовують, де фізично перебувають діти: у Харкові, в Україні чи за кордоном.

Думки харків’ян щодо можливості поновлення навчання за партами під час повномасштабної війни розходяться.

“Я писала про укриття в нашій школі. Це звичайний підвал пофарбований. І наша школа також отримала статус “найпростіше”. Там нема нічого, навіть лавок, бо з лавками там тісно навіть одному класу. Там холодно і темно”, — пише харків’янка Наталія Сулима в чаті телеграм-каналу МГ “Об’єктив”.

Частина жителів міста прийняла позицію фаталізму: люди наполягають, що “прилетіти” може будь-куди, тому немає сенсу позбавляти дітей живого спілкування.

“Вибачте, але й у житловий будинок жахнутися може, і на дитячий майданчик. Війна. Жахливо. Але треба щось робити, щоб діти не замикалися в собі від неможливості спілкування всестороннього”, – аргументує таку позицію ще один учасник дискусії з ніком “ЛМ“.

Досить активно харків’яни ставлять питання про те, хто візьме на себе відповідальність за загибель дітей, якщо “прилетить” до школи.

“Подобаються думки “про всесторонній розвиток і спілкування”… Але чомусь ніхто ніколи не дає відповіді на питання: якщо “прилетить” і будуть жертви, кримінальна відповідальність буде на вчителеві?!” – обурюється читачка “Об’єктиву” з ніком Міла.

Нагадаємо, раніше Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про можливість відновити офлайн навчання у школах регіону. При цьому в ХОВА наполягають: це можливе лише в тому випадку, якщо в школах є укриття, обладнані згідно з державними нормами. Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові поки немає укриттів у школах, які б відповідали вимогам. На репліку Синєгубова департамент освіти Харківської міськради відреагував образою від імені всіх учителів обласного центру. Директорка департаменту Ольга Деменко заявила: у школах Харкова підготували 51 укриття, щоб із 1 вересня учні змогли вийти на комбіноване навчання.