В школах Харькова проводят опрос об офлайн обучении

В родительских чатах Харькова учителя начали выяснять, кто готов учиться офлайн, а также — где находятся дети: в Харькове, Украине или за границей.

Об опросах, стартовавших на этой неделе, сообщают родители из различных районов Харькова.

«Уважаемые родители! Прошу срочно предоставить информацию, кто хочет учиться офлайн (в школе за партами)», — написала учитель младших классов в чате одной из школ Салтовского района.

В школе недавно оборудовали то, что в мэрии называют «простейшим укрытием», то есть привели в порядок подвал. Тем не менее из 30 учеников класса учиться за партами желание за сутки выразили только трое. На вопросы родителей о сохранении онлайн формата учитель ответила: «Для решения этого вопроса, наверное, сейчас и собирают данные».

Форматы опросов в различных школах отличаются. Где-то запустили «голосовалки» в viber, в некоторых школах, чтобы не провоцировать дискуссию, учителя предлагают сообщать о своем решении «в личку». Помимо опросов о формате обучения у родителей выясняют, где физически находятся дети: в Харькове, в Украине или за границей.

Мнения харьковчан относительно возможности возобновления учебы за партами во время полномасштабной войны расходятся.

«Я писала об укрытиях в нашей школе. Это обычный окрашенный подвал. И наша школа также получила статус «самое простое». Там нет ничего, даже скамеек, потому что со скамейками там тесно даже одному классу. Там холодно и темно», — пишет харьковчанка Наталья Сулима в чате telegram-канала МГ «Объектив».

Часть жителей города приняла позицию фатализма: люди настаивают, что «прилететь» может куда угодно, поэтому нет смысла лишать детей живого общения.

«Извините, но и в жилой дом жахнуть может, и на детскую площадку. Война. Ужасно. Но надо что-то делать, чтобы дети не замыкались в себе от невозможности общения», — аргументирует такую позицию еще один участник дискуссии с ником «ЛМ».

Достаточно активно харьковчане задают и вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность за гибель детей, если «прилетит» в школу.

«Нравятся мнения «о всестороннем развитии и общении»… Но почему-то никто никогда не дает ответа на вопрос: если «прилетит» и будут жертвы, уголовная ответственность будет на учителе?!» — возмущается читательница «Объектива» с ником Мила.

Напомним, ранее Совет обороны Харьковской области принял решение о возможности возобновить офлайн обучение в школах региона. При этом в ХОВА настаивают: это возможно только в том случае, если в школах есть укрытия, оборудованные согласно государственным нормам. Позже, отвечая на вопросы журналистов, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове пока нет укрытий в школах, которые соответствовали бы требованиям. На реплику Синегубова департамент образования Харьковского горсовета отреагировал обидой от имени всех учителей областного центра. Директор департамента Ольга Деменко заявила: в школах Харькова подготовили 51 укрытие, чтобы с 1 сентября ученики смогли выйти на комбинированное обучение.