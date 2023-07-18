Live
  • Вторник 18.07.2023
    • Харьков
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 41.08
    • 🟢

В школах Харькова проводят опрос об офлайн обучении

Общество 09:27   18.07.2023
Оксана Горун
В школах Харькова проводят опрос об офлайн обучении Фото: Харьковский горсовет

В родительских чатах Харькова учителя начали выяснять, кто готов учиться офлайн, а также — где находятся дети: в Харькове, Украине или за границей.

Об опросах, стартовавших на этой неделе, сообщают родители из различных районов Харькова.

«Уважаемые родители! Прошу срочно предоставить информацию, кто хочет учиться офлайн (в школе за партами)», — написала учитель младших классов в чате одной из школ Салтовского района.

В школе недавно оборудовали то, что в мэрии называют «простейшим укрытием», то есть привели в порядок подвал. Тем не менее из 30 учеников класса учиться за партами желание за сутки выразили только трое. На вопросы родителей о сохранении онлайн формата учитель ответила: «Для решения этого вопроса, наверное, сейчас и собирают данные».

Форматы опросов в различных школах отличаются. Где-то запустили «голосовалки» в viber, в некоторых школах, чтобы не провоцировать дискуссию, учителя предлагают сообщать о своем решении «в личку». Помимо опросов о формате обучения у родителей выясняют, где физически находятся дети: в Харькове, в Украине или за границей.

  • Читайте также: Экономическое положение харьковчан ухудшилось, лишь 2% верят в улучшение

    • Мнения харьковчан относительно возможности возобновления учебы за партами во время полномасштабной войны расходятся.

    «Я писала об укрытиях в нашей школе. Это обычный окрашенный подвал. И наша школа также получила статус «самое простое». Там нет ничего, даже скамеек, потому что со скамейками там тесно даже одному классу. Там холодно и темно», — пишет харьковчанка Наталья Сулима в чате telegram-канала МГ «Объектив».

    Часть жителей города приняла позицию фатализма: люди настаивают, что «прилететь» может куда угодно, поэтому нет смысла лишать детей живого общения.

    «Извините, но и в жилой дом жахнуть может, и на детскую площадку. Война. Ужасно. Но надо что-то делать, чтобы дети не замыкались в себе от невозможности общения», — аргументирует такую позицию еще один участник дискуссии с ником «ЛМ».

    Достаточно активно харьковчане задают и вопрос о том, кто возьмет на себя ответственность за гибель детей, если «прилетит» в школу.

    «Нравятся мнения «о всестороннем развитии и общении»… Но почему-то никто никогда не дает ответа на вопрос: если «прилетит» и будут жертвы, уголовная ответственность будет на учителе?!» — возмущается читательница «Объектива» с ником Мила.

    Напомним, ранее Совет обороны Харьковской области принял решение о возможности возобновить офлайн обучение в школах региона. При этом в ХОВА настаивают: это возможно только в том случае, если в школах есть укрытия, оборудованные согласно государственным нормам. Позже, отвечая на вопросы журналистов, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове пока нет укрытий в школах, которые соответствовали бы требованиям. На реплику Синегубова департамент образования Харьковского горсовета отреагировал обидой от имени всех учителей областного центра. Директор департамента Ольга Деменко заявила: в школах Харькова подготовили 51 укрытие, чтобы с 1 сентября ученики смогли выйти на комбинированное обучение.

    Автор: Оксана Горун
    Популярно
    «Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
    «Там очень сложная ситуация»: Маляр пояснила, зачем войска РФ пошли на Купянск
    17.07.2023
    Отступили с потерями — Синегубов об атаке РФ под Купянском
    Отступили с потерями — Синегубов об атаке РФ под Купянском
    18.07.2023
    Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
    Харьковский командир сообщил о ситуации в районе Бахмута
    17.07.2023
    Ночная атака Шахедов и наступление под Купянском: данные Генштаба (обновлено)
    Ночная атака Шахедов и наступление под Купянском: данные Генштаба (обновлено)
    18.07.2023
    Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
    Синегубов о Купянском направлении: это уже не ДРГ, идут штурмовые действия
    17.07.2023
    Подрыв Крымского моста: поток туристов из РФ «забивает» логистику армии — ISW
    Подрыв Крымского моста: поток туристов из РФ «забивает» логистику армии — ISW
    18.07.2023

    Новости по теме:

    19:21
    Активисты будут помогать следить за состоянием укрытий в Харькове — Терехов
    01:30
    Терехов пообещал поставить солнечные панели на школах и больницах Харькова
    13:32
    Миллионы на укрытия и 1,3 млрд на отстройку: изменения в бюджете Харькова
    10:03
    В громаде у границы с РФ на Харьковщине готовят лицей к учебе детей офлайн
    19:59
    «Мы должны с этим жить» — Синегубов об угрозе Харьковщине со стороны РФ

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В школах Харькова проводят опрос об офлайн обучении»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 18 июля 2023 в 09:27;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В родительских чатах Харькова учителя начали выяснять, кто готов учиться офлайн, а также — где находятся дети: в Харькове, Украине или за границей".