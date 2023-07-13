Есть ли укрытия в школах Харькова: мэрия спорит с ХОВА

На сайте Департамента образования Харьковского горсовета опубликовали заявление от имени педагогов Харькова — утверждают, что родители требуют вернуть детей в школы, а укрытия готовят.

Решение Совета обороны Харьковской области о возможности возобновить офлайн-обучение в школах постепенно приобретает очертания скандального. Следом за разрешением открыть школы, где есть соответствующие нормам укрытия, начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в областном центре пока что нет таких сооружений. На реплику Синегубова отреагировал Департамент образования Харьковского горсовета. На официальном сайте ведомства разместили сообщение от имени «педагогов Харькова» (не указав конкретных фамилий или номеров учебных заведений).

«Педагоги Харькова возмущены заявлениями областных властей относительно невозможности восстановления очной формы обучения якобы из-за отсутствия укрытий в школах. В заведениях общего среднего образования готовят безопасные укрытия для детей. Результаты нашей работы высоко оценили представители ЮНИСЕФ и других иностранных организаций, которые видели, что мы провели колоссальную работу по расчистке завалов, и оценили, сколько труда вложено в восстановление учебных заведений», — сказано в тексте сообщения.

В департаменте подчеркнули, что, по мнению специалистов Минобразования, дистанционное обучение приводит к снижению качества образования. И акцентировали, что родители Харькова обращаются с «многочисленными просьбами» о том, чтобы дети получали качественные знания и общались с одноклассниками в школах, а не онлайн.

«Уважаемая областная власть, не унижайте результаты работы педагогов. Мы годами работали для того, чтобы образование в Харькове было на самом высоком уровне, а вы гордились своими детьми! Поэтому давайте совместно приложим усилия для развития детей, а не будем порочить работу по внедрению комбинированного обучения. Тем более, будет ли ребенок идти в школу, будут решать родители.

Посетите укрытия в наших школах, прокомментируйте увиденное, а не занимайтесь неуместным популизмом», — призвали анонимные педагоги.