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Чи є укриття у школах Харкова: мерія сперечається з ХОВА

Політика 19:20   13.07.2023
Оксана Горун
Чи є укриття у школах Харкова: мерія сперечається з ХОВА Фото: Харківська міськрада

На сайті Департаменту освіти Харківської міськради опублікували заяву від імені педагогів Харкова – стверджують, що батьки вимагають повернути дітей до шкіл, а укриття готують.

Рішення Ради оборони Харківської області про можливість відновити офлайн-навчання у школах поступово набуває контури скандального. Слідом за дозволом відкрити школи, де є відповідні норми укриття, начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що в обласному центрі поки що немає таких споруд. На репліку Синєгубова відреагував Департамент освіти Харківської міськради. На офіційному сайті відомства розмістили повідомлення від імені “педагогів Харкова” (не вказавши конкретних прізвищ або номерів навчальних закладів).

Освітяни Харкова обурені заявами обласної влади щодо неможливості відновлення очної форми навчання начебто через відсутність укриттів у школах. У закладах загальної середньої освіти готують безпечні укриття для дітей. Результати нашої роботи високо оцінили представники ЮНІСЕФ та інших іноземних організацій, які бачили, що ми провели колосальну роботу з розчищення завалів, та оцінили скільки праці вкладено у відновлення навчальних закладів“, — сказано в тексті повідомлення.

У департаменті наголосили, що, на думку фахівців Міносвіти, дистанційне навчання призводить до зниження якості освіти. І наголосили, що батьки Харкова звертаються з “численними проханнями” про те, щоб діти отримували якісні знання та спілкувалися з однокласниками у школах, а не онлайн.

Шановна обласна владо, не принижуйте результати роботи педагогів. Ми роками працювали для того, щоб освіта в Харкові була на найвищому рівні, а ви пишались своїми дітьми! Тому давайте спільно докладемо зусиль для розвитку дітей, а не паплюжитимемо роботу щодо впровадження комбінованого навчання. Тим паче, чи йтиме дитина до школи, вирішуватимуть батьки. Відвідайте укриття у наших школах, прокоментуйте побачене, а не займайтеся недоречним популізмом. Не словом, а ділом, заради щасливого майбутнього дітей, про яке ви постійно говорите“, — закликали анонімні педагоги.

Читайте також: “Ображені тисячі педагогів Харкова” — Деменко про підготовку укриттів у школах

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 19:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На сайті Департаменту освіти Харківської міськради опублікували заяву від імені педагогів Харкова – стверджують, що батьки вимагають повернути дітей до шкіл, а укриття готують".