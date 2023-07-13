«Ображені тисячі освітян Харкова» – Деменко про підготовку укриттів у школах
У школах Харкова підготували 51 укриття, щоб з 1 вересня учні змогли вийти на комбіноване навчання.
У мерії Харкова не погоджуються зі словами голови ХОВА Олега Синєгубова, який на брифінгу 12 липня заявив, що не знає жодну міську школу, де є укриття, яке відповідає усім нормам.
«Коли очільник ОВА говорить про те, що в Харкові немає ніяких умов, аби розпочати змішане навчання – це нас просто здивувало. Підготовку укриттів до роботи ми розпочали ще в 2022 році. Ще в 22-му році ми підготували 51 укриття. Те, що ви бачите на екранах – це те, що підготовлено минулого року. Бо нинішнього року роботи тільки розпочаті. Роботи тривають і завершених продуктів ми ще не маємо», – повідомила під час брифінгу директорка департаменту освіти ХМР Ольга Деменко.
Деменко також зазначила, що підготовлені укриття в школах вже перевірили представники ЮНІСЕФ, голова комітету з питань освіти і науки та народні депутати.
«А чому би очільником області не прийти в такі укриття і не пересвідчитись самим? Тобто, якби хтось приїхав і подивився на наші укриття, то сьогодні не були би ображені тисячі освітян міста Харкова», – зазначила Деменко.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 14:55;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У школах Харкова підготували 51 укриття, щоб з 1 вересня учні змогли вийти на комбіноване навчання.".