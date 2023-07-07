Очне навчання на Харківщині: учнів тренуватимуть спускатися в укриття
У Харківській області для учнів проводитимуть спеціальні тренування з евакуації до укриттів.
В укриттях навчальних закладів планують облаштувати класи, щоб діти могли там продовжувати уроки, повідомили у пресслужбі ХОВА.
«Такі приклади вже є, зокрема, у Харкові – в обласному ліцеї-інтернаті «Обдарованість» та в Пісочинській громаді», – додали в адміністрації.
Загалом, за даними ОВА, у закладах освіти на Харківщині є 502 укриття. Зокрема у Харкові найпростіших укриттів в дитсадках – 80, а школах – 131. Їхній стан перевірятиме спільна комісія ДСНС та ХОВА.
У ХОВА також уточнили, що Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Але остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування.
«Громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, в залежності від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо», – додали в ОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 14:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області для учнів проводитимуть спеціальні тренування з евакуації до укриттів.".