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Очне навчання на Харківщині: учнів тренуватимуть спускатися в укриття

Суспільство 14:58   07.07.2023
Вікторія Яковенко
Очне навчання на Харківщині: учнів тренуватимуть спускатися в укриття

У Харківській області для учнів проводитимуть спеціальні тренування з евакуації до укриттів.

В укриттях навчальних закладів планують облаштувати класи, щоб діти могли там продовжувати уроки, повідомили у пресслужбі ХОВА.

«Такі приклади вже є, зокрема, у Харкові – в обласному ліцеї-інтернаті «Обдарованість» та в Пісочинській громаді», – додали в адміністрації.

Загалом, за даними ОВА, у закладах освіти на Харківщині є 502 укриття. Зокрема у Харкові найпростіших укриттів в дитсадках – 80, а школах – 131. Їхній стан перевірятиме спільна комісія ДСНС та ХОВА.

У ХОВА також уточнили, що Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Але остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування.

«Громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, в залежності від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо», – додали в ОВА.

Читайте також: На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 14:58;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області для учнів проводитимуть спеціальні тренування з евакуації до укриттів.".