Очне навчання на Харківщині: учнів тренуватимуть спускатися в укриття

У Харківській області для учнів проводитимуть спеціальні тренування з евакуації до укриттів.

В укриттях навчальних закладів планують облаштувати класи, щоб діти могли там продовжувати уроки, повідомили у пресслужбі ХОВА.

«Такі приклади вже є, зокрема, у Харкові – в обласному ліцеї-інтернаті «Обдарованість» та в Пісочинській громаді», – додали в адміністрації.

Загалом, за даними ОВА, у закладах освіти на Харківщині є 502 укриття. Зокрема у Харкові найпростіших укриттів в дитсадках – 80, а школах – 131. Їхній стан перевірятиме спільна комісія ДСНС та ХОВА.

У ХОВА також уточнили, що Рада оборони дозволила розпочати традиційне навчання. Але остаточне рішення приймають заклади освіти та органи місцевого самоврядування.

«Громади мають приймати рішення, консультуватися з військовими на місцях, в залежності від безпекової ситуації в громаді, наближеності до кордону тощо», – додали в ОВА.