На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА
У закладах освіти Харківщини батькам запропонують написати заяву щодо бажаного формату навчання для своїх дітей.
Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.
«Ймовірно, процес буде змішаним: коли частина класу навчається офлайн, а решта вдома онлайн. Або можливо, що офлайн проводитимуть тільки практичні заняття», – уточнили у ХОВА.
Там також додали, що це питання вирішуватимуть окремо в кожному навчальному закладі, враховуючи думки батьків.
Нагадаємо, 7 липня на Раді обороні Харківської області ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн-навчання у закладах освіти регіону, зокрема і в місті Харкові.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 14:33;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У закладах освіти Харківщини батькам запропонують написати заяву щодо бажаного формату навчання для своїх дітей.".