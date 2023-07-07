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На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА

Суспільство 14:33   07.07.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині батьки учнів зможуть обирати форму навчання – ХОВА

У закладах освіти Харківщини батькам запропонують написати заяву щодо бажаного формату навчання для своїх дітей.

Про це повідомили у пресслужбі ХОВА.

«Ймовірно, процес буде змішаним: коли частина класу навчається офлайн, а решта вдома онлайн. Або можливо, що офлайн проводитимуть тільки практичні заняття», – уточнили у ХОВА.

Там також додали, що це питання вирішуватимуть окремо в кожному навчальному закладі, враховуючи думки батьків.

Нагадаємо, 7 липня на Раді обороні Харківської області ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн-навчання у закладах освіти регіону, зокрема і в місті Харкові.

Читайте також: Яким школам на Харківщині дозволять приймати учнів – ХОВА (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Липня 2023 в 14:33;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У закладах освіти Харківщини батькам запропонують написати заяву щодо бажаного формату навчання для своїх дітей.".