На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА

В учебных заведениях Харьковщины родителям предложат написать заявление относительно желаемого формата обучения для своих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

«Вероятно, процесс будет смешанным: когда часть класса учится офлайн, а остальные дома онлайн. Или возможно, что офлайн будут проводить только практические занятия», – уточнили в ХОВА.

Там также добавили, что этот вопрос будут решать отдельное в каждом учебном заведении, учитывая мнения родителей.

Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн-обучения в учебных заведениях региона, в частности и города Харькова.