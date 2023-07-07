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На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА

Общество 14:33   07.07.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА Фото: Харьковский горсовет

В учебных заведениях Харьковщины родителям предложат написать заявление относительно желаемого формата обучения для своих детей.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОВА.

«Вероятно, процесс будет смешанным: когда часть класса учится офлайн, а остальные дома онлайн. Или возможно, что офлайн будут проводить только практические занятия», – уточнили в ХОВА.

Там также добавили, что этот вопрос будут решать отдельное в каждом учебном заведении, учитывая мнения родителей.

Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн-обучения в учебных заведениях региона, в частности и города Харькова.

Читайте также: Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 июля 2023 в 14:33;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В учебных заведениях Харьковщины родителям предложат написать заявление относительно желаемого формата обучения для своих детей.".