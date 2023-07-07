Очное обучение на Харьковщине: учеников будут тренировать спускаться в укрытие

В Харьковской области для учеников будут проводить специальные тренировки по эвакуации в укрытия.

В укрытиях учебных заведений планируют обустроить классы, чтобы дети могли там продолжать уроки, сообщили в пресс-службе ХОВА.

«Такие примеры уже есть, в частности, в Харькове – в областном лицее-интернате «Одаренность» и в Песочинской громаде», – добавили в администрации.

В целом, по данным ОВА, в учебных заведениях на Харьковщине есть 502 укрытия. В частности, в Харькове простейших укрытий в детсадах – 80, а школах – 131. Их состояние будет проверять совместная комиссия ГСЧС и ХОВА.

В ХОВА также уточнили, что Совет обороны разрешил начать традиционную учебу. Но окончательное решение принимают учебные заведения и органы местного самоуправления.

«Громады должны принимать решения, консультироваться с военными на местах, в зависимости от ситуации в громаде, приближенности к границе и тому подобное», — добавили в ОВА.