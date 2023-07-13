85 укриттів хочуть підготувати у школах Харкова для навчання офлайн – Терехов
Поки що готове 51 укриття, готують ще 21 укриття, повідомив в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.
«Я підтримую позицію міністра освіти, бо діти втомилися – спершу був ковід, тепер війна. Із першого дня війни Харків потерпав від обстрілів, і тому ми були вимушені, щоб наші школи перейшли на онлайн. Завдяки тим обстрілам, що були, 50% шкіл Харкова зруйновано. І тому ми дуже ретельно підходимо до процесу навчання, і ми дуже хочемо, якщо дозволить обстановка військова, то з 1 вересня ми перейдемо на комбіновану систему навчання для наших діточок”, – зазначив Терехов.
“І ми вже підготували 51 укриття, де зможуть навчатися діти, і ми ще маємо 21 укриття, які готують. Це те, що ми робимо коштом міського бюджету. Також залучили спонсорів, наш соціально відповідальний бізнес, і теж готуємо укриття, і до 1 вересня підготуємо до офлайн навчання загалом 85 укриттів. Ми будемо навчати дітей офлайн тільки з дозволу батьків. Ті, хто захочуть, будуть приходити навчатися в укриття офлайн. Це укриття, які є, ми виважено підійшли до цього питання разом із ДСНС. І ті укриття, які відповідають вимогам ДСНС, і підготують до навчального року з 1 вересня», – наголосив мер Харкова.
У Харкові є 100 шкіл, що вціліли, інші неможливо зараз відновити.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Липня 2023 в 12:07;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поки що готове 51 укриття, готують ще 21 укриття, повідомив в ефірі національного телемарафону мер Харкова Ігор Терехов.".