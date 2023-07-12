Ніякого примусу до офлайн-навчання на Харківщині не буде – ХОВА

У Харківській області батьки самостійно зможуть обирати, як навчатися їхній дитині — онлайн чи офлайн. Ніякого примусу до очного навчання не буде.

Про це на брифінгу сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Якщо безпекова ситуація дозволить, то приєднатися до офлайн можна буде в середині навчального року.

«Наразі вже обов’язкова вимога, щоб або в класах, або в аудиторіях, якщо це університети була можливість онлайн-трансляції. Щоб саме у батьків або у студентів був вибір або онлайн займатися або офлайн займатися. Ніякої відповідальності для батьків, якщо вони приймуть рішення що це буде онлайн, звичайно, немає», – підкреслив Синєгубов.