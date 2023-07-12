Ніякого примусу до офлайн-навчання на Харківщині не буде – ХОВА
У Харківській області батьки самостійно зможуть обирати, як навчатися їхній дитині — онлайн чи офлайн. Ніякого примусу до очного навчання не буде.
Про це на брифінгу сказав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Якщо безпекова ситуація дозволить, то приєднатися до офлайн можна буде в середині навчального року.
«Наразі вже обов’язкова вимога, щоб або в класах, або в аудиторіях, якщо це університети була можливість онлайн-трансляції. Щоб саме у батьків або у студентів був вибір або онлайн займатися або офлайн займатися. Ніякої відповідальності для батьків, якщо вони приймуть рішення що це буде онлайн, звичайно, немає», – підкреслив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 14:34;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області батьки самостійно зможуть обирати, як навчатися їхній дитині — онлайн чи офлайн. Ніякого примусу до очного навчання не буде.".