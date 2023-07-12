Никакого принуждения к офлайн-учебе на Харьковщине не будет – ХОВА
В Харьковской области родители смогут самостоятельно выбирать, как учиться их ребенку — онлайн или офлайн. Никакого принуждения к очной учебе не будет.
Об этом на брифинге сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Если ситуация с безопасностью позволит, то присоединиться к офлайн-обучению можно будет в середине учебного года.
«Сейчас уже обязательное требование, чтобы либо в классах, либо в аудиториях, если это университеты была возможность онлайн-трансляции. Чтобы именно у родителей или у студентов был выбор или заниматься онлайн, или офлайн заниматься. Никакой ответственности для родителей, если они примут решение, что это будет онлайн, конечно, нет», — подчеркнул Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 14:34;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области родители смогут самостоятельно выбирать, как учиться их ребенку — онлайн или офлайн. Никакого принуждения к очной учебе не будет.".