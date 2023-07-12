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Никакого принуждения к офлайн-учебе на Харьковщине не будет – ХОВА

Репортаж 14:34   12.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Никакого принуждения к офлайн-учебе на Харьковщине не будет – ХОВА

В Харьковской области родители смогут самостоятельно выбирать, как учиться их ребенку — онлайн или офлайн. Никакого принуждения к очной учебе не будет.

Об этом на брифинге сказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Если ситуация с безопасностью позволит, то присоединиться к офлайн-обучению можно будет в середине учебного года.

«Сейчас уже обязательное требование, чтобы либо в классах, либо в аудиториях, если это университеты была возможность онлайн-трансляции. Чтобы именно у родителей или у студентов был выбор или заниматься онлайн, или офлайн заниматься. Никакой ответственности для родителей, если они примут решение, что это будет онлайн, конечно, нет», — подчеркнул Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине родители учеников смогут выбирать форму обучения – ХОВА

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 14:34;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области родители смогут самостоятельно выбирать, как учиться их ребенку — онлайн или офлайн. Никакого принуждения к очной учебе не будет.".