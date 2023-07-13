Терехов: 85 укрытий в Харькове хотят подготовить для обучения офлайн в школах

Пока готовы 51 укрытие, готовят еще 21 укрытие, сообщил в эфире национального телемарафона мэр Харькова Игорь Терехов.

«Я поддерживаю позицию министра образования, потому что дети устали – сначала был ковод, теперь война. С первого дня войны Харьков страдал от обстрелов, поэтому мы были вынуждены, чтобы наши школы перешли на онлайн. Благодаря тем обстрелам 50% школ Харькова разрушены. Поэтому мы очень тщательно подходим к процессу обучения, и мы очень хотим, если позволит обстановка военная, то с 1 сентября мы перейдем на комбинированную систему обучения для наших детишек», — пояснил Терехов.

«И мы уже подготовили 51 укрытие, где смогут учиться дети, и у нас еще есть 21 укрытие, которое готовят. Это то, что мы делаем на средства городского бюджета. Также привлекли спонсоров, наш социально ответственный бизнес, и к 1 сентября подготовим к оффлайн обучению в общей сложности 85 укрытий. Мы будем обучать детей офлайн только с разрешения родителей. Те, кто захотят, будут приходить учиться в укрытие оффлайн. Это укрытие, мы взвешенно подошли к этому вопросу вместе с ГСЧС. Укрытия, которые отвечают требованиям ГСЧС, и подготовят к учебному году с 1 сентября», — подчеркнул Терехов.

В Харькове есть 100 уцелевших школ, другие невозможно сейчас восстановить.