На Чугуївщині вирішили не виходити на очне навчання

Наступний навчальний рік в Чугуївській громаді на Харківщині відбудеться в режимі онлайн.

Таке рішення ухвалили на нараді з директорами навчальних закладів, яку провела голова Чугуївської міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

За даними МВА, відповідні рекомендації надали керівники районних управлінь Нацполіції та ДСНС. За їх словами, жодне укриття не зможе гарантувати безпеку у разі прямого влучання російської ракети.

Також, в цьому районі ракета летить до цілі близько 40 секунд, і за цей час сотні дітей фізично не встигнуть сховатися в укриття, підкреслили в адміністрації.

«Також досвід проведення цьогорічного НМТ, під час якого лунали тривоги, свідчить, що евакуація навіть незначної кількості учнів старших класів вимагає значного часу – з малечею ситуація буде ще більш складною. Щодо якості такого навчання, яке буде декілька разів на день перериватися стресовими евакуаціями, то вона прогнозовано буде вкрай низькою», – зазначили в МВА.

Нагадаємо, 7 липня на Раді оборони Харківської області ухвалили рішення про дозвіл відновити традиційне офлайн навчання у навчальних закладах регіону. Як уточнив Синєгубов, керівники всіх навчальних закладів самостійно прийматимуть рішення про форму навчання, або онлайн, або офлайн, або змішану форму.