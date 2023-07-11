На Чугуевщине решили не выходить на очное обучение
Следующий учебный год в Чугуевской громаде в Харьковской области состоится в режиме онлайн.
Такое решение приняли на совещании с директорами учебных заведений, которое провела глава Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева.
По данным ГВА, соответствующие рекомендации предоставили руководители районных управлений Нацполиции и ГСЧС. По их словам, ни одно укрытие не сможет обеспечить безопасность в случае прямого попадания российской ракеты.
Также, в этом районе ракета летит до цели около 40 секунд, и за это время сотни детей физически не успеют спрятаться в укрытии, подчеркнули в администрации.
«Также опыт проведения НМТ, во время которого звучали тревоги, свидетельствует, что эвакуация даже незначительного количества учеников старших классов требует значительного времени – с малышами ситуация будет еще более сложной. Относительно качества такого обучения, которое будет несколько раз в день прерываться стрессовыми эвакуациями, то оно прогнозируемо будет крайне низким», — отметили в МВА.
Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн обучения в учебных заведениях региона. Как уточнил Синегубов руководители всех учебных заведений самостоятельно будут принимать решения о форме обучения, либо онлайн, либо офлайн, либо смешанная форма.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Чугуевщине решили не выходить на очное обучение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 13:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следующий учебный год в Чугуевской громаде в Харьковской области состоится в режиме онлайн.".