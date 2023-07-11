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На Чугуевщине решили не выходить на очное обучение

Общество 13:55   11.07.2023
Виктория Яковенко
На Чугуевщине решили не выходить на очное обучение Фото: Чугуевская ГВА

Следующий учебный год в Чугуевской громаде в Харьковской области состоится в режиме онлайн.

Такое решение приняли на совещании с директорами учебных заведений, которое провела глава Чугуевской городской военной администрации Галина Минаева.

По данным ГВА, соответствующие рекомендации предоставили руководители районных управлений Нацполиции и ГСЧС. По их словам, ни одно укрытие не сможет обеспечить безопасность в случае прямого попадания российской ракеты.

Также, в этом районе ракета летит до цели около 40 секунд, и за это время сотни детей физически не успеют спрятаться в укрытии, подчеркнули в администрации.

«Также опыт проведения НМТ, во время которого звучали тревоги, свидетельствует, что эвакуация даже незначительного количества учеников старших классов требует значительного времени – с малышами ситуация будет еще более сложной. Относительно качества такого обучения, которое будет несколько раз в день прерываться стрессовыми эвакуациями, то оно прогнозируемо будет крайне низким», — отметили в МВА.

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Фото: Чугуевская ГВА

Напомним, 7 июля на Совете обороны Харьковской области приняли решение о разрешении восстановить традиционное офлайн обучения в учебных заведениях региона. Как уточнил Синегубов руководители всех учебных заведений самостоятельно будут принимать решения о форме обучения, либо онлайн, либо офлайн, либо смешанная форма.

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 июля 2023 в 13:55;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следующий учебный год в Чугуевской громаде в Харьковской области состоится в режиме онлайн.".