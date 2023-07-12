Наразі офлайн-навчання можливе у двох районах Харківщини – Синєгубов
Офлайн-навчання найбільш вірогідне у Лозівському та Красноградському районах.
Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Перш за все, ми розглядаємо офлайн-освіту на території Лозівського і Красноградського районів. Далі, можливо, комбінована буде освіта», – уточнив голова ХОВА.
Він також розповів, що заклади освіти, які планують перейти на очне навчання, мають самостійно звернутися до ДСНС та отримати сертифікат відповідності укриття.
Синєгубов також повідомив, що Чугуївська громада вирішила залишити онлайн-навчання на наступний рік.
«Однак вони вже облаштовують такі укриття, щоб бути готовими прийняти рішення щодо можливої комбінованої форми або офлайн-освіти, якщо буде це дозволяти військова обстановка», – додав Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 13:28;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Офлайн-навчання найбільш вірогідне у Лозівському та Красноградському районах.".