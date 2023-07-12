Синєгубов: Як перевірятимуть школи та ВНЗ перед виходом на очне навчання
У Харківській області навчальні заклади всіх рівнів зможуть з вересня вийти на офлайн-навчання, якщо вони відповідатимуть критеріям безпеки.
Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
«Серед обов’язкових заходів – це перевірка закладів на наявність вибухонебезпечних предметів, це якщо заклад знаходився на деокупованій території і там велися активні бойові дії. Підрозділи ДСНС або Нацполіції мають його обов’язково перевірити», – додав Синєгубов.
Крім цього, перевірятимуть й систему оповіщення у закладах освіти, додав Синєгубов.
«Крім того визначення позначень шляхів евакуації, створення запасів води, медикаментів. Це не найпростіші укриття. Не вийде просто пофарбувати підвальне приміщення. Укриття мають гарантувати безпеку», – підкреслив голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Липня 2023 в 12:11;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області навчальні заклади всіх рівнів зможуть з вересня вийти на офлайн-навчання, якщо вони відповідатимуть критеріям безпеки.".