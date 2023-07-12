Синєгубов: Як перевірятимуть школи та ВНЗ перед виходом на очне навчання

У Харківській області навчальні заклади всіх рівнів зможуть з вересня вийти на офлайн-навчання, якщо вони відповідатимуть критеріям безпеки.

Про це під час брифінгу повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«Серед обов’язкових заходів – це перевірка закладів на наявність вибухонебезпечних предметів, це якщо заклад знаходився на деокупованій території і там велися активні бойові дії. Підрозділи ДСНС або Нацполіції мають його обов’язково перевірити», – додав Синєгубов.

Крім цього, перевірятимуть й систему оповіщення у закладах освіти, додав Синєгубов.

«Крім того визначення позначень шляхів евакуації, створення запасів води, медикаментів. Це не найпростіші укриття. Не вийде просто пофарбувати підвальне приміщення. Укриття мають гарантувати безпеку», – підкреслив голова ХОВА.