Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение
В Харьковской области учебные заведения всех уровней смогут с сентября выйти на офлайн-обучение, если они будут отвечать критериям безопасности.
Об этом на брифинге сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Среди обязательных мер – это проверка заведений на наличие взрывоопасных предметов, это если заведение находилось на деоккупированной территории и там велись активные боевые действия. Подразделения ГСЧС или Нацполиции должны его обязательно проверить», — добавил Синегубов.
Кроме этого, будут проверять и систему оповещения в учебных заведениях, добавил Синегубов.
«Кроме того, определение обозначений путей эвакуации, создание запасов воды, медикаментов. Это не самые простые укрытия. Не получится просто покрасить подвальное помещение. Укрытия должны обеспечить безопасность», — подчеркнул глава ХОВА.
Читайте также: Каким школам на Харьковщине разрешат принимать учеников – ХОВА (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 12:11;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области учебные заведения всех уровней смогут с сентября выйти на офлайн-обучение, если они будут отвечать критериям безопасности.".