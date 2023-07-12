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Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение

Общество 12:11   12.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение Фото: Павел Велицкий

В Харьковской области учебные заведения всех уровней смогут с сентября выйти на офлайн-обучение, если они будут отвечать критериям безопасности.

Об этом на брифинге сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Среди обязательных мер – это проверка заведений на наличие взрывоопасных предметов, это если заведение находилось на деоккупированной территории и там велись активные боевые действия. Подразделения ГСЧС или Нацполиции должны его обязательно проверить», — добавил Синегубов.

Кроме этого, будут проверять и систему оповещения в учебных заведениях, добавил Синегубов.

«Кроме того, определение обозначений путей эвакуации, создание запасов воды, медикаментов. Это не самые простые укрытия. Не получится просто покрасить подвальное помещение. Укрытия должны обеспечить безопасность», — подчеркнул глава ХОВА.

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Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 12:11;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области учебные заведения всех уровней смогут с сентября выйти на офлайн-обучение, если они будут отвечать критериям безопасности.".