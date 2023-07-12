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Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов

Общество 13:28   12.07.2023
Павел Велицкий
Виктория Яковенко
Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов Фото: Харьковский горсовет

Офлайн-обучение наиболее вероятно в Лозовском и Красноградском районах.

Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Прежде всего, мы рассматриваем офлайн-образование на территории Лозовского и Красноградского районов. Дальше, возможно, будет комбинированное образование», — уточнил глава ХОВА.

Он также рассказал, что учебные заведения, которые планируют перейти на очное обучение, должны самостоятельно обратиться в ГСЧС и получить сертификат соответствия укрытия.

Синегубов также сообщил, что Чугуевская громада решила оставить онлайн-обучение на следующий год.

«Однако они уже обустраивают такие укрытия, чтобы быть готовыми принять решение о возможной комбинированной форме или офлайн-образовании, если это будет позволять военная обстановка», — добавил Синегубов.

Читайте также: Синегубов: Как будут проверять школы и вузы перед выходом на очное обучение

Автор: Павел Велицкий, Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 13:28;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офлайн-обучение наиболее вероятно в Лозовском и Красноградском районах.".