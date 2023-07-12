Сейчас офлайн-обучение возможно в двух районах Харьковщины – Синегубов
Офлайн-обучение наиболее вероятно в Лозовском и Красноградском районах.
Об этом во время брифинга сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Прежде всего, мы рассматриваем офлайн-образование на территории Лозовского и Красноградского районов. Дальше, возможно, будет комбинированное образование», — уточнил глава ХОВА.
Он также рассказал, что учебные заведения, которые планируют перейти на очное обучение, должны самостоятельно обратиться в ГСЧС и получить сертификат соответствия укрытия.
Синегубов также сообщил, что Чугуевская громада решила оставить онлайн-обучение на следующий год.
«Однако они уже обустраивают такие укрытия, чтобы быть готовыми принять решение о возможной комбинированной форме или офлайн-образовании, если это будет позволять военная обстановка», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 12 июля 2023 в 13:28;
Корреспондент Павел Велицкий, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Офлайн-обучение наиболее вероятно в Лозовском и Красноградском районах.".