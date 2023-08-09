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Вчити дітей офлайн у Харкові захотіли батьки понад 20% школярів – Деменко

Суспільство 08:27   09.08.2023
Оксана Горун
Вчити дітей офлайн у Харкові захотіли батьки понад 20% школярів – Деменко

У Харкові провели повне анкетування батьків учнів (і тих, хто перебуває в місті, і тих, хто виїхав), щоб визначити запит на офлайн та онлайн формати освіти.

Про результати опитування директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко повідомила в інтерв’ю “Фактам ICTV”.

” Більш ніж 20% батьків прагнуть офлайн-навчання, інші – на боці онлайн. І є, звичайно, охочі навчатися в метро, ​​- повідомила Деменко. – Ми провели повне анкетування батьків, причому анкетування ми проводили й з тими, хто в Харкові, і хто по всій Україні, і хто за кордоном. Охопили всіх. У 2023-2024 навчальному році у нас буде 112 тис. дітей. Якщо беремо 21% охочих, то це десь 23-24 тис. тих, хто хотів би навчатися офлайн“.

При цьому в мерії визнають: зараз навчати дітей офлайн у самих школах неможливо, адже укриття в них лише найпростіші.

Рішення обласної Ради оборони таке, що навчальний процес може відбуватися тільки в тих закладах, де є споруди цивільного захисту, тобто, бомбосховища або протирадіаційні укриття. На жаль, у жодному з навчальних закладів міста таких укриттів немає. Ми маємо лише найпростіше сховище. Тому, звісно, що з 1 вересня, якщо безпекова ситуація нам не дозволить, ми не зможемо розпочати офлайн-навчання в школах“, — пояснила Ольга Деменко.

При цьому в мерії займаються організацією процесу навчання в метро. Поки що йдеться про класи для найменших – першокласників та учнів других класів.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 08:27;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові провели повне анкетування батьків учнів (і тих, хто перебуває в місті, і тих, хто виїхав), щоб визначити запит на офлайн та онлайн формати освіти".