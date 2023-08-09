Учить детей офлайн в Харькове захотели родители более 20% школьников — Деменко

В Харькове провели полное анкетирование родителей учеников (и находящихся в городе, и выехавших), чтобы определить запрос на офлайн и онлайн форматы образования.

О результатах опроса директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко сообщила в интервью «Фактам ICTV».

«Более 20% родителей стремятся к офлайн обучению, другие – на стороне онлайн. И есть, конечно, желающие учиться в метро, — сообщила Деменко. — Мы провели полное анкетирование родителей, причем анкетирование мы проводили и с теми, кто в Харькове, и кто по всей Украине, и кто за границей. Охватили всех. В 2023-2024 учебном году у нас будет 112 тысяч детей. Если берем 21% желающих, то это где-то 23-24 тыс. тех, кто хотел бы учиться офлайн».

При этом в мэрии признают: сейчас учить детей офлайн в самих школах невозможно, ведь укрытия в них — простейшие.

«Решение областного Совета обороны таково, что учебный процесс может происходить только в тех заведениях, где есть сооружения гражданской защиты, то есть бомбоубежища или противорадиационные укрытия. К сожалению, ни в одном из учебных заведений города таких укрытий нет. У нас есть только самые простые убежища. Поэтому, конечно, с 1 сентября, если ситуация с безопасностью нам не позволит, мы не сможем начать офлайн обучение в школах», — пояснила Ольга Деменко.

При этом в мэрии вплотную занимаются организацией процесса обучения в метро. Пока речь идет о классах для самых маленьких — первоклашек и учеников вторых классов.