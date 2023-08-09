Уроки в метро Харкова: у мерії розповіли, як це буде

Директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко в інтерв’ю “Фактам ICTV” пояснила, як організують шкільні класи в метро. Передбачають шумоізоляцію, рекуперацію повітря та вчителів-тьюторів.

Ольга Деменко заспокоює: просто серед заповнених пасажирами платформ і в переходах дітей не навчатимуть.

“Там будуть облаштовані повноцінні класи, де шумоізоляція, рекуперація повітря, там будуть відремонтовані туалети. Крім вчителів, будуть вчителі-тьютори, які допомагатимуть дітям прийти до класу, сходити в туалет, бо вони ж будуть на чужій території”, – повідомила про плани навчання дітей у метро Деменко.

За її словами, вже визначили декілька локацій. Організатори процесу продумали все до найменших подробиць. Дітей для навчання під землею збиратимуть до об’єднаних класів, що укомплектують із різних шкіл міста.

“Ми це теж продумали, бо воєнний час дозволяє нам тимчасово дитину перевести зі школи в школу”, – пояснила вона.

Директорка департаменту освіти мерії наголосила: безумовно, всіх охочих охопити таким форматом навчання не вдасться. Пріоритет будуть віддавати дітям молодших класів – насамперед першого та другого.

З 1 вересня процес навчання в метро у Харкові, ймовірно, ще не запустять. Спускати школярів під землю почнуть у міру готовності локацій для навчання.

“Щойно ми підготуємо, організуємо, може, це буде не 1 вересня. Зараз законодавство нам так дозволяє – і розпочинати, і закінчувати навчальний рік не обов’язково 1 вересня та 1 червня. Тому, як тільки ми все організуємо так, щоб були санітарні умови, щоб були всі-всі-всі підстави, то розпочнемо навчання вже в цьому навчальному році”, – пообіцяла Деменко.