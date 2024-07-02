Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії

2 липня в Україні – День працівника Державної податкової служби. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. У 1900-му відбувся перший політ цепеліна. У 1918-му гетьман Павло Скоропадський затвердив закон про громадянство Української Держави. У 1961-му застрелився Ернест Хемінгуей. А у 2011-му брати Клички зібрали у себе всі пояси чемпіонів у надважкій вазі.

Свята та пам’ятні дати 2 липня

2 липня в Україні – День працівника Державної податкової служби.

У світі – Міжнародний день спортивного журналіста.

Також відзначають: Всесвітній день НЛО.

2 липня в історії

2 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес, що проходив у Філадельфії, ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. Декларацію незалежності США ухвалили через два дні після цього – 4 липня. Детальніше.

2 липня 1900 року у небо вперше піднявся дирижабль, створений Фердинандом фон Цеппеліном. Детальніше.

2 липня 1918 року гетьман Павло Скоропадський ухвалив закон про громадянство Української Держави. Він багато в чому повторював аналогічний закон, ухвалений 2 березня того ж року Українською Центральною Радою. Однак тодішні журналісти відзначали більшу продуманість механізму набуття громадянства та зручність втілення закону.

“Йшлося насамперед про спосіб набуття українського громадянства та можливість відмови від нього. За законом Центральної Ради для отримання громадянства Української Народної Республіки необхідно було у тримісячний термін подати за місцем перебування відповідну заяву з проханням про набуття громадянства. Подавати такі прохання мали особи, які прожити на території України три роки, “не були помічені ніколи в діяльності, зверненій проти української держави та до того тісно зв’язані з її територією примислом чи занятєм”, – пише інформагентство Міноборони України “АрміяInform”.

Щодо закону Скоропадського, то він передбачав, що всі громадяни колишньої Російської імперії, які на момент виходу закону мешкають на території Української Держави, автоматично отримують українське громадянство. А заяву треба подавати лише тим, хто хоче від такого громадянства відмовитися (на це давали місячний термін). Обидва закони (і часів УНР, і часів Української Держави Скоропадського) забороняли подвійне громадянство. Також разом із законом затвердили й текст “Заприсяжного обіцяння” (присяги громадянина України). Його опублікувало офіційне видання “Державний вісник”.

2 липня 1961 року застрелився американський військовий та лауреат Нобелівської премії з літератури Ернест Хемінгуей. Детальніше.

2 липня 2011 року український боксер Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея. Так боксер отримав пояс чемпіона світу за версією WBA – останню з найвищих нагород у надважкій вазі, якої ще не було у братів Кличків. Детальніше.

Церковне свято 2 липня

2 липня – Покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні. У роки правління візантійського імператора Лева Великого (457-474) наближені царя – брати Гальбій і Кандід – вирушили з Константинополя до Палестини на поклоніння святим місцям. У невеликому селищі поблизу Назарету вони зупинилися на нічліг в однієї старої єврейки. У її будинку увагу паломників привернули запалені свічки та фіміам, що куриться. На питання, що за святиня перебуває в будинку, жінка після умовлянь повідомила, що зберігає дорогу святиню – Різу Богородиці, від якої походять багато чудес та зцілень. Перед Успінням пресвята Діва подарувала одну зі своїх одеж благочестивій дівчині-єврейці з цього роду. З того часу цю різу передавали з покоління в покоління. Дорогоцінний ковчег, що містив священну різу, перевезли до Константинополя. У Влахерні спорудили новий храм на честь Богоматері, де й поклали в новий ковчег святиню.

Народні прикмети

Якщо на деревах уже почало жовтіти листя, то осінь прийде рано.

Якщо 2 липня спекотно, то спека триматиметься довго.

Якщо зранку випала роса або протягом дня низько літають птахи – буде дощ.

Що не можна робити 2 липня

Не можна залишати брудний посуд і одяг на ніч.

Не можна сваритися та лихословити.