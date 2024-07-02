Сегодня 2 июля: какой праздник и день в истории

2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы. В этот день 1776 года Второй Континентальный конгресс принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. В 1900-м состоялся первый полет цеппелина. В 1918-м гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского Государства. В 1961-м застрелился Эрнест Хемингуэй. А в 2011-м братья Кличко собрали у себя все пояса чемпионов в сверхтяжелом весе.

Праздники и памятные даты 2 июля

2 июля в Украине – День работника Государственной налоговой службы.

В мире – Международный день спортивного журналиста.

Также отмечают: Всемирный день НЛО.

2 июля в истории

2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс, проходивший в Филадельфии, принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. Декларацию независимости США приняли через два дня после этого – 4 июля. Подробнее.

2 июля 1900 года в небо впервые поднялся дирижабль, созданный Фердинандом фон Цеппелином. Подробнее.

2 июля 1918 года гетман Павел Скоропадский утвердил закон о гражданстве Украинского Государства. Он во многом повторял аналогичный закон, принятый 2 марта того же года Украинской Центральной Радой. Однако тогдашние журналисты отмечали большую продуманность механизма получения гражданства и удобство воплощения закона.

«Речь шла прежде всего о способе приобретения украинского гражданства и возможности отказа от него. По закону Центральной Рады для получения гражданства Украинской Народной Республики необходимо было в трехмесячный срок подать по месту нахождения соответствующее заявление с просьбой о гражданстве. Подавать такие просьбы должны лица, которые прожили на территории Украины три года, «не были замечены никогда в деятельности, обращенной против украинского государства и к тому же тесно связаны с его территорией помыслом или занятием», — пишет информагентство Минобороны Украины «АрмияInform».

Что касается закона Скоропадского, то он предусматривал, что все граждане бывшей Российской империи, на момент выхода закона проживающие на территории Украинского Государства, автоматически получают украинское гражданство. А заявление нужно подавать только тем, кто от такого гражданства хочет отказаться (на это давали месячный срок). Оба закона (и времен УНР, и времен Украинского Государства Скоропадского) запрещали двойное гражданство. Также вместе с законом утвердили и текст «Присяжного обещания» (присяги гражданина Украины). Его опубликовало официальное издание «Государственный вестник».

2 июля 1961 года застрелился американский военный и лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй. Подробнее.

2 июля 2011 года украинский боксер Владимир Кличко победил британца Дэвида Хэя. Так боксер получил пояс чемпиона мира по версии WBA – последнюю из самых высоких наград в сверхтяжелом весе, которой еще не было у братьев Кличко. Подробнее.

Церковный праздник 2 июля

2 июля — Возложение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. В годы правления византийского императора Льва Великого (457-474) приближенные царя – братья Гальбий и Кандид – отправились из Константинополя в Палестину на поклонение святым местам. В небольшом селении близ Назарета они остановились на ночлег у одной старой еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли зажженные свечи и курящимся фимиам. На вопрос, что за святыня находится в доме, женщина после уговоров сообщила, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы, от которой происходит много чудес и исцелений. Перед Успением пресвятая Дева подарила одну из своих одежд благочестивой девушке-еврейке из этого рода. С тех пор эту ризу передавали из поколения в поколение. Драгоценный ковчег, содержавший священную ризу, перевезли в Константинополь. Во Влахерне построили новый храм в честь Богоматери, где и положили в новый ковчег святыню.

Народные приметы

Если на деревьях уже начали желтеть листья, то осень придет рано.

Если 2 июля жарко, то жара будет долго держаться.

Если утром выпала роса или в течение дня низко летают птицы – будет дождь.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя оставлять грязную посуду и одежду на ночь.

Нельзя ссориться и злословить.