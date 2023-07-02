Сегодня 2 июля: какой праздник и день в истории

2 июля в Украине – День Военно-морских сил ВСУ. В этот день 1776 года Второй Континентальный конгресс принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. В 1900-м состоялся первый полет «цеппелина». В 1961-м застрелился Эрнест Хемингуэй. А в 2011-м братья Кличко собрали у себя все пояса чемпионов в супертяжелом весе.

Праздники и памятные даты 2 июля

2 июля в Украине – День Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины, День работников морского и речного флота, а также – День работника государственной налоговой службы.

В мире – Международный день спортивного журналиста.

2 июля в истории

2 июля 1776 года Второй Континентальный конгресс, проходивший в Филадельфии, принял решение об отделении американских колоний от Великобритании. Декларацию независимости США приняли через два дня после этого — 4 июля. На момент принятия судьбоносных решений конгресс работал уже больше года. Он собрался 10 мая 1775-го. Участники конгресса начали свою деятельность с петиции королю Великобритании Георгу III о защите от произвола колониальных чиновников. А также они решили мобилизовать ополчение, которое возглавил Джордж Вашингтон. Резолюцию об отделении колоний от митрополии, утвержденную 2 июля, предложил к рассмотрению участник войны за независимость Генри Ли.

2 июля 1900 года в небо впервые поднялся дирижабль, созданный Фердинандом фон Цеппелином.

Первая модель «цеппелина» называлась LZ-1. К ее созданию прусский аристократ и офицер шел почти четверть века. Над проектами воздухоплавательных аппаратов он работал с 1874 года. И в начале его идеи вызвали большой скепсис у специалистов того времени. Свои планы создания крупных летательных аппаратов он изложил в меморандуме к королю Вюртембергскому еще в 1887 году, однако получил беспощадную критику от военных и ученых. Но не остановился. Покинув военную службу в 1891 году Цеппелин посвятил себя конструированию дирижаблей. В 1896-м его приняли в Союз немецких инженеров, а комиссия впервые положительно оценила его работы. В 1898-м Цеппелин основал «Акционерное общество содействия воздухоплаванию». А уже 2 июля 1900-го поднял в воздух первый «цеппелин». Запуск проводили возле Манцеля, и он прошел удачно – аппарат продемонстрировал полную управляемость.

2 июля 1961 года застрелился американский писатель и военный, лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй.

С 1950-х он имел значительные проблемы со здоровьем – цирроз печени, диабет, гипертонию. Но самыми тяжелыми были психические расстройства и депрессия. Он также имел манию преследования – считал, что за ним постоянно следят агенты ФБР (что частично было правдой – ФБР действительно им интересовалось), вокруг установлены «жучки» и т.д. Жена писателя Мэри Уэлш рассказывала, что Хемингуэй стал полной противоположностью себе самому – стал молчаливым отшельником.

Друзья и жена пытались помочь. Его отправляли к врачам. А впоследствии – на лечение в психбольницу. Но там писателя не спасли, а «добили». В то время применяли электросудорожную терапию. После 13 сеансов электрошока Хемингуэй потерял память и возможность писать. «Каков был смысл в том, чтобы разрушать мой мозг и стирать мою память, являющуюся моим капиталом, и выбрасывать меня на обочину жизни?» — говорил о последствиях такого лечения сам писатель. После пребывания в клинике Майо в Рочестере (штат Миннесота) Хемингуэй вернулся домой. А там выстрелил себе в лоб из охотничьего ружья, которое когда-то подарил ему его дедушка.

2 июля 2011 года украинский боксер Владимир Кличко победил британца Дэвида Хэя. Так боксер получил пояс чемпиона мира по версии WBA — последнюю из самых высоких наград в супертяжелом весе, которой еще не было у братьев Кличко. В этот день братья объединили у себя все чемпионские титулы главных боксерских организаций. Сам бой прошел в борьбе в течение 12 раундов. Кличко выиграл его по очкам.

Церковный праздник 2 июля

2 июля христиане чтят память апостола Иуды – брата Господнего по плоти. Он был одним из 12 апостолов Иисуса Христа, а также сыном Иосифа Обручника от его первой жены. В начале жизни Иуда не верил в божественную сущность своего брата, но впоследствии – поверил и стал одним из 12 его ближайших учеников. При этом из-за первоначального неверия считал себя недостойным называться братом Божьим. После Вознесения Христа апостол Иуда проповедовал христианство в Иудее, Галилее, Самарии, а затем – в странах Аравии, Сирии и Месопотамии. Умер около 80-го года в Армении, в городе Арати, где его распяли на кресте и пронзили стрелами.

Народные приметы

Если утром было облачно, а днем распогодилось, то ближайшие дни будут ясными.

Радуга вечером – к улучшению погоды.

Что нельзя делать 2 июля

Нельзя обрывать цветущие растения, опыляемые насекомыми.

Нельзя вредить пчелам и ульям.

Нельзя давать деньги в долг, потому что их могут не вернуть.

Нельзя продавать в этот день мед.