Сьогодні 2 липня: яке свято та день в історії

2 липня в Україні – День Військово-морських сил ЗСУ. Цього дня 1776 року Другий Континентальний конгрес ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. 1900-го відбувся перший політ “цепеліна”. 1961-го застрелився Ернест Хемінгуей. А 2011-го брати Клички зібрали у себе всі пояси чемпіонів у надважкій вазі.

Свята та пам’ятні дати 2 липня

2 липня в Україні – День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту, а також – День працівника державної податкової служби.

У світі – Міжнародний день спортивного журналіста.

2 липня в історії

2 липня 1776 року Другий Континентальний конгрес, що проходив у Філадельфії, ухвалив рішення про відокремлення американських колоній від Великої Британії. Декларацію незалежності США ухвалили через два дні після цього – 4 липня. На момент ухвалення доленосних рішень конгрес працював уже понад рік. Він зібрався 10 травня 1775 року. Учасники конгресу розпочали свою діяльність із петиції королю Великої Британії Георгу III про захист від свавілля колоніальних чиновників. Також вони вирішили мобілізувати ополчення, яке очолив Джордж Вашингтон. Резолюцію про відокремлення колоній від митрополії, затверджену 2 липня, запропонував до розгляду учасник війни за незалежність Генрі Лі.

2 липня 1900 року в небо вперше піднявся дирижабль, створений Фердинандом фон Цеппеліном.

Перша модель “цепеліна” називалася LZ-1. До її створення прусський аристократ та офіцер йшов майже чверть століття. Над проєктами повітроплавних апаратів він працював із 1874 року. І на початку його ідеї викликали великий скепсис у тогочасних фахівців. Свої плани створення великих літальних апаратів він виклав у меморандумі до короля Вюртембергського ще 1887 року, проте отримав нещадну критику військових та вчених. Але не зупинився. Залишивши військову службу в 1891 році Цеппелін присвятив себе конструюванню дирижаблів. 1896-го його прийняли до Спілки німецьких інженерів, а комісія вперше позитивно оцінила його роботи. 1898-го Цеппелін заснував “Акціонерне товариство сприяння повітроплаванню”. А вже 2 липня 1900-го підняв у повітря перший “цепелін”. Запуск проводили біля Манцеля,

2 липня 1961 року застрелився американський письменник і військовий, лауреат Нобелівської премії з літератури Ернест Хемінгуей.

З 1950-х він мав значні проблеми зі здоров’ям – цироз печінки, діабет, гіпертонію. Але найважчими були психічні розлади та депресія. Він також мав манію переслідування – вважав, що за ним постійно стежать агенти ФБР (що частково було правдою – ФБР справді ним цікавилося), довкола встановлені “жучки” тощо. Дружина письменника Мері Велш розповідала, що Хемінгуей став повною протилежністю собі самому – став мовчазним самітником.

Друзі та дружина намагалися допомогти. Його відправляли до лікарів. А згодом – на лікування до психіатричної лікарні. Але там письменника не врятували, а “добили”. На той час застосовували електросудомну терапію. Після 13 сеансів електрошоку Хемінгуей втратив пам’ять та можливість писати. “Який був сенс у тому, щоб руйнувати мій мозок і стирати мою пам’ять, що є моїм капіталом, і викидати мене на узбіччя життя?” – говорив про наслідки такого лікування сам письменник. Після перебування у клініці Майо у Рочестері (штат Міннесота) Хемінгуей повернувся додому. А там вистрілив собі в лоба з мисливської рушниці, яку колись подарував йому його дідусь.

2 липня 2011 року український боксер Володимир Кличко переміг британця Девіда Хея. Так боксер отримав пояс чемпіона світу за версією WBA – останню з найвищих нагород у надважкій вазі, якої ще не було у братів Кличків. Цього дня брати об’єднали у себе усі чемпіонські титули головних боксерських організацій. Сам бій пройшов у боротьбі протягом 12 раундів. Кличко виграв його за очками.

Церковне свято 2 липня

2 липня християни вшановують пам’ять апостола Юди – брата Господнього по плоті. Він був одним із 12 апостолів Ісуса Христа, а до того ж – сином Йосипа Обручника від його першої дружини. На початку життя Юда не вірив у божественну сутність свого брата, але згодом – повірив і став одним із 12 його найближчих учнів. При цьому через початкову зневіру вважав себе негідним називатися братом Божим. Після Вознесіння Христа апостол Юда проповідував християнство в Юдеї, Галілеї, Самарії, а потім – у країнах Аравії, Сирії та Месопотамії. Помер близько 80-го року у Вірменії, в місті Араті, де його розіп’яли на хресті та пронизали стрілами.

Народні прикмети

Якщо зранку було хмарно, а вдень розвиднілося, то найближчі дні будуть ясними.

Веселка ввечері – до поліпшення погоди.

Що не можна робити 2 липня

Не можна обривати квітучі рослини, які запилюють комахи.

Не можна шкодити бджолам і вуликам.

Не можна давати гроші в борг, бо їх можуть не повернути.

Не можна продавати в цей день мед.