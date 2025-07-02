Live
  • Ср 02.07.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.82
  • EUR 49.41

Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова

Происшествия 08:55   02.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова Фото: Олег Синегубов/Telegram

В результате обстрелов, по данным Синегубова, пострадали четверо людей.

«В с. Ольховатка пострадала 51-летняя женщина; в с. Боровское Шевченковской громады пострадали 22-летний и 90-летний мужчины, 50-летняя женщина», – написал Синегубов.

В течение суток по Харькову и области «прилетело»:

▪️6 КАБ;

▪️13 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️2 БпЛА типа «Молния»;

▪️1 fpv-дрон.

В результате обстрелов в Харькове повреждена СТО, многоэтажка, админздание и остановка транспорта.

В Купянском районе – повреждены четыре частных дома, складское помещение (с. Малый Бурлук), здание отделения экстренной медицинской помощи (г. Купянск), автомобиль (с. Ольховатка), сельскохозяйственное предприятие, многоквартирные дома (с. Боровское), сельхозпредприятие (с. Волошская Балаклея), кафе (пос. Великий Бурлук).

Читайте также: Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 2 июля: ночью враг атаковал Харьков
Новости Харькова — главное 2 июля: ночью враг атаковал Харьков
02.07.2025, 08:59
Сегодня 2 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 июля: какой праздник и день в истории
02.07.2025, 06:00
Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено
Ночные взрывы в Харькове – куда «прилетело», что повреждено
02.07.2025, 07:06
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
И снова дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 2 июля
01.07.2025, 21:19
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
Информация об аномальной жаре – слухи? Опасно снова будет на Харьковщине
01.07.2025, 14:18
Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова
Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова
02.07.2025, 08:55

Новости по теме:

08:04
Ночью пожары из-за ударов были не только в Новобаварском районе – ГСЧС 📷 📹
17:17
Где сегодня на Харьковщине шли бои — информация Генштаба ВСУ
16:49
220 тысяч окон выбито в Харькове с начала войны, их нечем закрыть – Терехов
16:15
Что происходит на рынке труда Харькова после ударов БпЛА по бизнесу
11:20
ОТГВ «Харьков»: 20 КАБов запустили россияне, было 263 удара по позициям ВСУ

Вы читали новость: «Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:55;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов, по данным Синегубова, пострадали четверо людей.".