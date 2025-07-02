Где прилетело в течение суток и сколько раненых в регионе: данные Синегубова
В результате обстрелов, по данным Синегубова, пострадали четверо людей.
«В с. Ольховатка пострадала 51-летняя женщина; в с. Боровское Шевченковской громады пострадали 22-летний и 90-летний мужчины, 50-летняя женщина», – написал Синегубов.
В течение суток по Харькову и области «прилетело»:
▪️6 КАБ;
▪️13 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️2 БпЛА типа «Молния»;
▪️1 fpv-дрон.
В результате обстрелов в Харькове повреждена СТО, многоэтажка, админздание и остановка транспорта.
В Купянском районе – повреждены четыре частных дома, складское помещение (с. Малый Бурлук), здание отделения экстренной медицинской помощи (г. Купянск), автомобиль (с. Ольховатка), сельскохозяйственное предприятие, многоквартирные дома (с. Боровское), сельхозпредприятие (с. Волошская Балаклея), кафе (пос. Великий Бурлук).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 2 июля 2025 в 08:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов, по данным Синегубова, пострадали четверо людей.".